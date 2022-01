VORVERKAUFSRUNDE DES SINGAPURER STARTUPS AFFYN ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN - 10,4 MILLIONEN US-DOLLAR EINGENOMMEN

Singapur (ots/PRNewswire) - Der am 30. Dezember 2021 gestartete Vorverkauf des FYN-Tokens von Affyn war ein großer Erfolg.

Mit zwei überzeichneten Runden sowohl in privaten als auch in strategischen Runden hat Affyn seine Vorverkaufsrunde innerhalb von 60 Stunden erfolgreich abgeschlossen. Über 5.700 Teilnehmer kauften und 10,4 Millionen US-Dollar wurden in dieser Vorverkaufsrunde eingenommen. Damit hat Affyn insgesamt über 18 Millionen US-Dollar aufgebracht.

Die Vorverkaufsrunde sieht den Verkauf jedes FYN-Tokens zu Sonderpreisen mit einer 10-tägigen Sperrfrist und einer 6-monatigen linearen Sperrfrist vor. Um mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, Teil der Affyn-Community zu werden, durfte jeder Teilnehmer nur maximal 50.000 FYN kaufen.

Die überragende Resonanz auf diese Vorverkaufsrunde zeigt das Vertrauen und die Begeisterung des Publikums für das Play-to-Earn-Metaverse von Affyn sowie die Anerkennung von Affyns langfristiger Vision. In den sozialen Medien haben viele ihre Begeisterung über den Nutzen von FYN-Token zum Ausdruck gebracht, die sowohl in der virtuellen als auch in der physischen Welt verwendet werden können. Andere zeigten Vorfreude auf das Play-to-Earn-Metaverse (namens NEXUS), mobile Geolocation- und AR-Funktionen.

Unternehmensgründer und CEO Lucaz Lee:

„Wir möchten unseren Partnern, Beratern, Investoren und der Community für die enorme Unterstützung und das Vertrauen in Affyn danken. Dieser erfolgreiche Vorverkauf sendet ein starkes Signal und Vertrauen in unsere Ziele. Das Jahr 2022 wird ein noch nie dagewesenes Jahr sein, in dem wir die Technologiebranche aufrütteln und eine neue Ära des Metaverse einläuten werden. Wir werden Pionierarbeit für das erste Play-to-Earn-Metaverse seiner Art leisten, das die Struktur der Realität in eine synthetische Welt einkapselt, in der die Vorstellung einer realen Welt durch digitale Avatare, NFTs und Vermögenswerte repräsentiert wird. Wir möchten Sie einladen, sich uns in diesem Metaverse anzuschließen, in dem wir gemeinsam spielen, verdienen und gleichzeitig mehr Spaß haben können."

Affyn ist ein in Singapur ansässiges Unternehmen, das ein Blockchain-gestütztes Metaverse-Projekt mit einem Free-to-Play- und Play-to-Earn-Mobilspiel mit integrierter Geolokalisierung entwickelt, bei dem die virtuelle und die reale Welt miteinander verschmelzen. Durch die Nutzung von Geolocation-Fähigkeiten und AR-Mechanismen verbindet Affyn das spielerische Element von Spielen mit der Blockchain-Technologie, wie z. B. dem Nutzen von NFTs und ihrer offiziellen Währung.

FYN-Token ist der offizielle Blockchain-Utility-Token. Die Token, die die Spieler verdienen, können sowohl in der virtuellen als auch in der realen Welt verwendet werden und bilden einen geschlossenen Wirtschaftskreislauf.

Die Token können zum Kauf oder zur Miete von Immobilien, zum Kauf und Tausch von NFTs und zur Teilnahme an Veranstaltungen verwendet werden. Die Token können für Reisen, Einkäufe im Einzelhandel und Lifestyle-Einkäufe im echten Leben verwendet werden.

Affyns Team bereitet sich nun auf den nächsten Schritt vor, bei dem es mit einigen Launchpads für die kommende Finanzierungsrunde zusammenarbeiten wird. Außerdem ist für den 29. Januar 2022 eine Veranstaltung zur Erzeugung von Wertmarken geplant. Das Publikum kann sich auch darauf freuen, einen Blick auf die Buddies, die Figuren des Spiels, zu werfen. Der Videotrailer für das NEXUS-Metaverse soll im Februar veröffentlicht werden.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1699936/Affyn_logo_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Zac Chen,

enquiries @ affyn.com