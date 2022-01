Helvetia von Börsianer als nachhaltigste Versicherung Österreichs ausgezeichnet

Helvetia konnte sich im Goldenen Börsianer-Ranking gegen die Konkurrenz durchsetzen und die Sonderkategorie »Nachhaltigkeit« für sich entscheiden.

Wien (OTS) - Das Finanzmagazin Börsianer zeichnet jährlich die besten Finanzunternehmen Österreichs aus. Das Ziel des »Goldenen Rankings« besteht darin, Kundinnen und Kunden von Versicherungen, Banken, Fondsgesellschaften sowie Pensions- und Vorsorgekassen einen Überblick über die besten Unternehmen in Österreich zu geben.

Zusätzlich legte die Börsianer-Redaktion wieder einen besonderen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Innovation und hat erneut Sonderpreise in beiden Kategorien verliehen. Als zukunftsorientiertes und klimaneutrales Unternehmen freut sich Helvetia über die Auszeichnung mit dem Sonderpreis für Nachhaltigkeit.

Nachhaltiges Portfolio

Besonders überzeugte Helvetia mit dem hauseigenen, nachhaltigen Anlageportfolio »FairFuture Lane«, das Ende 2018 als Antwort auf die Bedürfnisse vieler Kundinnen und Kunden gestartet wurde, die mit ihren Prämienzahlungen nicht nur vorsorgen, sondern auch einen Beitrag für eine verantwortungsvolle Zukunft leisten wollen.



»In diesem Portfolio werden ausschließlich Fonds mit hohen ökologischen und sozialen Ansprüchen sowie Firmen mit solider Unternehmensführung berücksichtigt. Bei der Auswahl der Fonds stehen besonders Kriterien wie der effiziente Umgang mit Ressourcen, Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Unternehmen, die freiwillig nachhaltige Maßnahmen setzen, im Fokus«, erklärt Mag. Andreas Bayerle, Vorstand Leben und Finanzen bei Helvetia Österreich. Die »FairFuture Lane« bewährte sich in den vergangenen Jahren und trifft auf hohe Nachfrage: Von 2020 auf 2021 konnte das Volumen der »FairFuture Lane« nahezu verdoppelt werden.



»Es liegt in der Natur unseres Geschäfts, stets vorausschauend und zukunftsorientiert zu agieren – so integrieren wir Nachhaltigkeitsaspekte in unsere Beratungs- und Versicherungsleistungen und ebnen nachhaltigen Lösungen den Weg, die eine umweltfreundliche Zukunft fördern. Die Auszeichnung als nachhaltigste Versicherung Österreichs bestärkt uns in dieser Ausrichtung«, freut sich Mag. Thomas Neusiedler, CEO bei Helvetia Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

Helvetia Versicherungen AG

Christina Steinkellner und Harriet Burtscher

+43 (0)50 222-1226

presse @ helvetia.at

https://www.helvetia.at