SalzburgMilch mit 35 DLG-Medaillen ausgezeichnet

Produkte mit einer DLG-Auszeichnung bieten Konsumentinnen und Konsumenten seit vielen Jahren verlässliche Orientierungen und die Gewissheit, ein geprüftes Qualitätsprodukt in Händen zu halten. Dass die SalzburgMilch 2021 mit insgesamt 35 DLG-Medaillen erneut äußerst erfolgreich abgeschnitten hat, bekräftigt uns darin, auch weiterhin auf die Verarbeitung regionaler ****Premium Milch zu setzen. Unser Dank gilt in diesem Zusammenhang unseren Bauernfamilien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrem täglichen Einsatz unser hohes Qualitätsniveau sichern. Denn wir sind überzeugt davon, dass sich am Ende des Tages Qualität immer durchsetzen wird. Das zeigt die aktuelle Beurteilung durch die DLG-Jury genauso wie die hohe Produkttreue unserer SalzburgMilch Kundinnen und Kunden. Andreas Gasteiger, Geschäftsführer SalzburgMilch

Salzburg (OTS) - Auch 2021 hat die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) eine Vielzahl an Milchprodukten umfangreichen Prüfungen unterzogen und dabei den hohen Qualitätsstandard der SalzburgMilch-Produkte mit insgesamt 29 Gold- und 6 Silbermedaillen erneut bestätigt.



Als eines der bedeutendsten Qualitätssicherungsinstitute Europas hat die DLG auch 2021 erneut zahlreiche Milchprodukte unter die Lupe genommen und sie in einem anonymisierten Verfahren von unabhängigen Experten nach Kriterien wie sensorische Qualität, Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack beurteilen lassen. Als weitere für die Gesamtbeurteilung relevante Faktoren wurden zudem mikrobiologische, chemische und physikalische Laboruntersuchungen sowie die Prüfung der Verpackungen und Deklarationen miteinbezogen. Dabei konnten die SalzburgMilch Produkte die Prüfer der DLG auf voller Linie überzeugen. Diese zeichneten die Premium Milchmacher aus Salzburg schlussendlich mit insgesamt 29 Gold- und 6 Silbermedaillen aus.

Mit der DLG-Goldmedaille ausgezeichnet wurden unter anderem die Premium Alpenmilch der SalzburgMilch, diverse Premium Fruchtjogurts, das Premium Naturjogurt 3,6 %, die beiden Premium Frischkäsesorten, der Premium Schlagobers und der Premium Sauerrahm. Ebenso mit Gold ausgezeichnet wurden verschiedene Käsesorten der SalzburgMilch, wie der Premium Gouda, der Premium Heujuwel, und die Produktinnovationen Premium Gouda mittelalt und Premium Berggenuss mit edlem Paprika

Ein Ergebnis, das auch Andreas Gasteiger, Geschäftsführer der SalzburgMilch, erfreut: „ Produkte mit einer DLG-Auszeichnung bieten Konsumentinnen und Konsumenten seit vielen Jahren verlässliche Orientierungen und die Gewissheit, ein geprüftes Qualitätsprodukt in Händen zu halten. Dass die SalzburgMilch 2021 mit insgesamt 35 DLG-Medaillen erneut äußerst erfolgreich abgeschnitten hat, bekräftigt uns darin, auch weiterhin auf die Verarbeitung regionaler ****Premium Milch zu setzen. Unser Dank gilt in diesem Zusammenhang unseren Bauernfamilien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrem täglichen Einsatz unser hohes Qualitätsniveau sichern. Denn wir sind überzeugt davon, dass sich am Ende des Tages Qualität immer durchsetzen wird. Das zeigt die aktuelle Beurteilung durch die DLG-Jury genauso wie die hohe Produkttreue unserer SalzburgMilch Kundinnen und Kunden. “

Um die Premiumqualität der SalzburgMilch Produkte zu gewährleisten, verfolgt Österreichs drittgrößte Molkerei zusammen mit ihren Milchbäuerinnen und Milchbauern seit Jahren eine eigene Strategie, die das Wohlergehen der Milchkühe in das Zentrum aller Bemühungen stellt. Mit der sogenannten SalzburgMilch Tiergesundheitsinitiative hat sich das Unternehmen als Österreichs Pionier für Tiergesundheit verdient gemacht. Diese umfasst eine Reihe an Maßnahmen, um ideale Voraussetzungen für das Wohlergehen jeder einzelnen SalzburgMilch-Kuh zu schaffen. Dazu gehören unter anderem regelmäßige Tiergesundheits-Checks, jährlich mindestens 120 Tage Auslauf und die Fütterung mit hochwertigem, palmöl- und gentechnikfreiem Futter aus Europa. So wird sichergestellt, dass die gesamte Herde eines Bauernhofes dauerhaft gesund ist und geschmacklich unverfälschte Milch auf Premium-Niveau erreicht wird. SalzburgMilch arbeitet im Rahmen dieses einzigartigen Programms mit den führenden Experten Österreichs zusammen und hat als einzige Molkerei Österreichs eine eigene Tierärztin, die den Milchlieferanten beratend zur Seite steht.

