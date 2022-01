Schülerunion begrüßt heute beschlossenes pädagogisches Sofortpaket

Gestern wurde im Ministerrat ein großes pädagogisches Sofortpaket verabschiedet, welches großes Potential für die Schulen mit sich bringt

Wien (OTS) - Die Corona-Pandemie hat den Schulalltag stark verändert und stellt mitunter auch jetzt noch große Hürden für Schülerinnen und Schüler dar. Um hier wieder entgegenzuwirken, wurde jetzt ein Maßnahmenpaket aus mehreren Millionen Euro geschnürt, um Schülerinnen und Schüler in vielen Bereichen zu unterstützen.

“Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen verschlechtert sich weiterhin drastisch und auch in der Schule muss endlich Platz dafür gefunden werden. Umso erfreulicher ist daher für mich die Ausweitung der Schulsozialarbeit und der Ausbau der psychosozialen Unterstützung sowie der neu gesetzte Fokus auf Bewegung und Sport, der auch einen wichtigen Ausgleich für uns Schülerinnen und Schüler darstellt!”, freut sich Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger.

Des Weiteren sind Schulfonds zur Förderung der Klassengemeinschaft und Bewältigung von Corona auch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, um die Normalität in unseren Schulen wieder herzustellen.Versäumter Stoff soll außerdem im Rahmen von neuerlich zusätzlichen Förderstunden nachgeholt werden und auch für die kommende Matura und die weiteren Abschlussprüfungen wird es wieder bedarfsorientierten Ergänzungsunterricht in den letzten beiden Schulwochen geben. Auch Bundesobfrau Carina Reithmaier begrüßt diese Maßnahmen sehr: “Mithilfe dieses umfangreichen Förderpakets sind wirklich viele wichtige Schritte und Unterstützungen zur Verbesserung der aktuellen Situation in den Schulen gesetzt worden! Man merkt, dass seit der Etablierung von Claudia Plakolm als Jugendstaatssekeretärin seitens der Bundesregierung ein starker Fokus auf die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen gelegt wird. Ein großes Lob an Claudia Plakolm für ihren tatkräftigen Einsatz!”

Besonders freut sich auch BS-Bereichssprecher Leonhard Erni über die direkten Maßnahmen für Lehrlinge zur Lernunterstützung: “In der Pandemie hatten wir oft das Gefühl, dass Berufsschülerinnen und Berufsschüler vergessen werden. Deshalb begrüße ich die uns nun zugesprochenen Lehrlingsförderungen umso mehr. Bereiche wie Digitalisierung, Persönlichkeitsbildung oder die individuelle fachliche Vertiefung werden somit endlich aufgewertet!”

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerinnen- und Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2021/22 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger kommt ebenfalls von der Schülerunion.

