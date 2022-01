Neu erschienen: Das 1x1 der Steuern 2022. Österreichs Steuersystem auf einen Blick.

Wien (OTS) - Die neu erschienene Broschüre „Das 1x1 der Steuern – Aktuelle Informationen 2022“ des renommierten Steuerberatungsunternehmens TPA fasst die wichtigsten Regelungen des österreichischen Steuerrechts zusammen. In der aktuellen Ausgabe widmet sich ein ganzes Kapitel den Steuerbegünstigungen und Förderungen für 2022.

Die TPA Expertinnen und Experten befassen sich in „Das 1x1 der Steuern“ - unter anderem - mit den Änderungen im Steuerrecht, die aufgrund der Covid‑19 Entlastungsmaßnahmen beschlossen wurden. Außerdem sind die Fachgebiete Steuerbegünstigungen und Förderungen, Immobilienertragsteuer, das Pendlerpauschale sowie die aktuellen Sozialversicherungsbeiträge und weitere aktuelle Steuerthemen enthalten. Zudem umfasst die Broschüre die wichtigsten Änderungen und wesentliche zentrale Bestimmungen aus Vorjahren, die weiterhin relevant sind.

„ Es ist ein kostenloses und sehr kompaktes „1x1“ durch den Dschungel des österreichischen Steuerrechts, das für alle Steuerpflichtigen – nicht nur für Unternehmerinnen und Unternehmer – eine gewinnbringende Lektüre sein kann ", erklärt Gottfried Sulz, Steuerberater, Partner und einer der federführenden Autoren der Publikation.

Seit mittlerweile 28 Jahren wird die Broschüre „Das 1x1 der Steuern“ von TPA veröffentlicht. Jedes Jahr wirken zwischen sechs und zehn Autorinnen und Autoren an der Publikation mit, die immer zu Jahresbeginn neu erscheint. „Das 1x1 der Steuern“ ist ein praktisches und nützliches Steuer-Nachschlagewerk im handlichen Format. Die Leserinnen und Leser schätzen die unkomplizierte Sprache, die übersichtliche Gestaltung sowie die vielen wertvollen Tipps.

„Das 1x1 der Steuern“ kann über die Website von TPA www.tpa-group.at kostenlos angefordert werden.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 14 österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit insgesamt rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern Mittel- und Südosteuropas tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

Das 1x1 der Steuern 2022 Download

