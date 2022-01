Gesundheitsstadtrat Hacker im PULS 24-Interview um 22:20 Uhr: "Ich werde Empfehlung der Frau Professor Puchhammer sicher nicht folgen."

Stadtrat erteilt der Forderung nach Änderung der Teststrategie Absage und will an breiten Testungen in Wien festhalten. Hacker denke nicht im Traum daran, das den Menschen zu nehmen.

Wien (OTS) - Im Interview mit PULS 24 Anchor Thoma Mohr heute um 22:20 Uhr widerspricht der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker der Top-Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl, die aufgrund der Omikron-Variante heute ein Umdenken bei der Teststrategie gefordert und sich gegen ein "kreuz und quer testen" ausgesprochen hat: "Ich werde dieser Empfehlung der Frau Professor Puchhammer sicher nicht folgen." Die breite Teststrategie würde auch Sicherheit geben und er denke nicht im Traum daran, das den Menschen zu nehmen.

Hacker weiter: "Ein Viertel der Wiener Bevölkerung hat an einem Tag Tests abgebeben, da fang' ich doch nicht an zu diskutieren, ob das sinnvoll ist, oder nicht."

"Screenings in der Bevölkerung sind ein wesentliches Element für die Gesundheitsbehörde, Erkenntnisse zu gewinnen. Die Wissenschaft weiß in Österreich so viel über die Verbreitung von Omikron, weil wir in Wien so eine Teststrategie haben und das wird auch von der Bevölkerung mitgetragen."

Zur SPÖ-Impfpflicht-Kritik aus dem Burgenland, Salzburg und Tirol sagt Hacker: "Die SPÖ-Linie ist völlig klar. Die machen sich jetzt Sorgen, dass der Gesundheitsminister keinen guten Entwurf auf den Tisch legt. Ich selbst erwarte mir, dass eben ein guter Entwurf kommt."

Das ganze Interview gibt es im Newsroom LIVE heute um 22:20 Uhr auf PULS 24 und in der ZAPPN App.

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470