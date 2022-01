VP Wien fordert Runden Tisch zu Personalnotstand im Pflichtschulbereich

Wien laufen die Lehrer davon - Grundbetrieb an Pflichtschulen so nicht mehr lange aufrecht zu erhalten

Wien (OTS) - „Die Situation an den Wiener Pflichtschulen ist mittlerweile nicht mehr zu verantworten. Wir brauchen dringend einen Runden Tisch zum Personalnotstand an Wiens Pflichtschulen unter Einbindung aller Betroffenen sowie aller Parteien“, fordert Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer. Laut Personalvertretung haben im Dezember täglich zehn Pflichtschullehrerinnen und -lehrer entweder gekündigt oder sich versetzen lassen. Fällt eine Lehrkraft krankheitsbedingt aus, muss oftmals auf einen Notbetrieb heruntergefahren werden.

„Das lange Zuwarten der Verantwortlichen führt zu einer bald unlösbaren Situation in unseren Pflichtschulen. Jetzt darf nicht länger zugewartet werden, die Stadt muss handeln“, fordert Klubobmann Markus Wölbitsch.

„Wir haben keinen Lehrermangel, sondern definitiv einen Personalnotstand. Der Grundbetrieb an Pflichtschulen ist so nicht mehr lange aufrecht zu erhalten. Wien laufen die Pflichtschullehrer davon“, so Bildungssprecher Harald Zierfuß abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Peter Sverak

Leitung "Strategische Kommunikation"

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien