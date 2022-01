Nicht mehr „kreuz und quer testen“ Virologin Puchhammer-Stöckl fordert Umdenken bei Teststrategie. „Milborn“, 21:15 Uhr auf PULS 24

Wien (OTS) - Im Interview mit Corinna Milborn (heute um 21:15 Uhr auf PULS 24) spricht sich die Top-Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl, Gecko-Mitglied und Leiterin des Zentrums für Virologie der MedUni Wien, aufgrund der Omikron-Variante für ein Umdenken bei der Teststrategie aus: „Das Virus vermehrt sich so schnell, dass wenn Sie einen Test gestern in der Früh gehabt haben, Sie nicht sicher sein können, ob Sie nicht heute ein Superspreader sind. Das geht sich mit der Zeit nicht mehr gut aus, dass man sagen kann, man ist jetzt zwei Tage sicher. Da ist jetzt eher das Umdenken in der Teststrategie, dass man eher auf vulnerable Gruppen geht, dass man eher diagnostiziert, freitestet, aber nicht jeden kreuz und quer testet, der sich dann sicher fühlt, aber dann möglicherweise hochinfektiös ist.“

Ebenfalls zu Gast ist Arbeitsminister Martin Kocher, der zu einem degressiven Arbeitslosengeld bzw. über die Erhöhung des Arbeitslosengelds sagt: „Es ist nicht die Zielsetzung, und das sage ich ganz klar, das Arbeitslosengeld zu kürzen, das soll nicht passieren. Im Idealfall schaffen wir es, dass Menschen rascher in Beschäftigung kommen und dass die Menschen, die ihre Arbeit verlieren, einkommensmäßig noch besser abgesichert sind, also ein höheres Arbeitslosengeld bekommen. Das wäre das Idealszenario.“

