GLOBAL 2000 verwundert über emotionale Aussendung der Landwirtschaftskammer

Verbale Entgleisungen der LK in Kommentaren zum heute veröffentlichten Pestizidatlas - Umweltschutzorganisation ruft zur Vernunft auf

Wien (OTS) - Heute veröffentlichte die österreichische Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung, dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und dem Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN Germany) dem "Pestizidatlas - Daten und Fakten zu Giften in der Landwirtschaft 2022".

Die Landwirtschaftskammer Österreich reagierte darauf mit einer emotionalen Aussendung, in der sie mit Begriffen wie "Fake News" operierte und den Autorinnen und Autoren des Pestizidatlas mangelnde Seriosität unterstellte. GLOBAL 2000 weist diese Vorwürfe entschieden zurück und ruft zu mehr Sachlichkeit auf.

" Mit Verwunderung mussten wir heute zur Kenntnis nehmen, dass die LKÖ die Umweltschutzbewegung in Österreich in einer hoch emotionalen und untergriffigen Art und Weise attackiert, wie es einer landwirtschaftlichen Interessenvertretung unwürdig ist." so Dagmar Gordon von GLOBAL 2000, "Der Pestizidatlas ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit der Heinrich Böll-Stiftung, des BUND, des PAN und GLOBAL 2000 unter Mitwirkung zahlreicher Expertinnen und Experten. Dass die dort beschriebenen Inhalte der LKÖ nicht gefallen, mag nachvollziehbar sein. Es berechtigt jedoch nicht zu reflexartigen Unterstellungen. Denn dies ist einer sachlichen Auseinandersetzung mit den aktuellen Problemen der Landwirtschaft, mit denen auch die Bäuerinnen und Bauern zu kämpfen haben, nicht zuträglich."

GLOBAL 2000 lädt aus diesem Grund die LKÖ ein, etwaige Zweifel hinsichtlich der Inhalte des Pestizidatlas an GLOBAL 2000 zu übermitteln. Wir sind gerne bereit, diese in einem Gespräch, zu dem wir auch einladen werden, sachlich zu erörtern. Anwürfe und Verunglimpfungen hingegen werden uns nicht dabei helfen, die großen ökologischen, sozialen und ökonomischen Herausforderungen zu bewältigen, vor denen die österreichische Landwirtschaft steht.

