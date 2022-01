FPÖ – Schnedlitz: „ÖVP, SPÖ und NEOS zerbröselt es wie ein zehn Tage altes Kaisersemmerl“

Geplanter Impfzwang von ÖVP und Grünen bringt das Fass des Corona-Wahnsinns zum Überlaufen

Wien (OTS) - „Wohin man in unserer Parteienlandschaft auch nur hinsieht, bringt der geplante Impfzwang von Nehammer, Mückstein und Co. das Fass des Corona-Wahnsinns zum Überlaufen.“ So reagierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf das aktuelle Aufbegehren vieler Mandatare von ÖVP, SPÖ und NEOS gegen den autokratischen Weg der Bundesregierung und ihrer Parteien.

„In Wien wechselt ein Gemeinderat der ÖVP zur FPÖ, mehrere SPÖ-Landeschefs sprechen sich gegen den Impfzwang aus und auch bei den NEOS spielt es sich ab. Bei den Pinken in der Steiermark spricht man sich bereits generell gegen eine gesetzliche Pflicht des Impfens aus. Da dürfte der steirische Klubchef in der Weihnachtszeit eine Lawine zum Rollen gebracht haben. So munkelt man bereits, dass mehrere NEOS-Abgeordnete im Nationalrat gegen ein solches Gesetz stimmen wollen“, erklärte Schnedlitz.

Wie man sehe, zerbrösle es ÖVP, SPÖ und NEOS wie ein zehn Tage altes Kaisersemmerl. „Gerade SPÖ-Chefin Rendi-Wagner sieht durch ihr lakaienhaftes Verhältnis zur ÖVP ihre Felle davonschwimmen, dieses Schicksal dürfte sie sich derzeit wohl mit NEOS-Chefin Meinl-Reisinger teilen. Wir Freiheitliche laden jeden, der zu Österreichs Freiheit steht und unsere Demokratie verteidigen möchte herzlichst ein, mit uns auf die Straße zu gehen“, betonte der FPÖ-Generalsekretär.

