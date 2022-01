Aktion: NEOS Wien setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

NEOS Wien Frauensprecherin Dolores Bakos: „Wir haben noch einen weiten Weg zu gehen.“

Wien (OTS) - Keine zwei Wochen hat es gedauert, bis sich Österreich vom erstem Frauenmord des Jahres erschüttert zeigen musste. Am 9 Jänner wurde eine Oberösterreicherin von ihrem Mann erschossen. Die traurige Femizid-Reihe von 2021 wird damit nahtlos fortgesetzt. NEOS Frauen, darunter Dolores Bakos, Henrike Brandstötter und Evelyn Shi, haben dies als Anlass genommen, um vereint ein deutliches Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Belästigung zu setzen. Gemeinsam versammelten sie sich an der Wiener Pestsäule am Graben, um mit authentischen und schockierenden Schildern, die von Frauen durchgemachten Erlebnisse greifbarer zu machen. Aussagen wie: „Er hat mich mal geohrfeigt. Er sagte ich hätte ihn provoziert“ zeigen deutlich, dass hier noch viel Arbeit vor uns liegt.

„Bereits letztes Jahr haben wir uns unter Frauen umgehört und auf Social Media einen Aufruf gestartet, der Frauen dazu bewegen sollte, ihre Geschichten und Erfahrungen mit uns zu teilen. Die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, waren beklemmend. Sie haben deutlich gezeigt, dass in dieser Thematik noch ein weiter Weg zu gehen ist“, so Dolores Bakos, Gemeinderätin und Frauensprecherin der NEOS Wien. Das von der Wiener Fortschrittskoalition im letzten Jahr ins Leben gerufene Gewaltschutzpaket stellt dabei eine wichtige Initiative dar.

„Wir NEOS haben schon im Sommer ein umfassendes Gewaltschutz- und Gleichstellungskonzept vorgelegt. Durch präventive Maßnahmen wie Informationskampagnen und das Aufbrechen von Geschlechterstereotypen müssen wir endlich eine echte Gleichstellung zwischen Mann und Frau erreichen. Ein Unterhaltsvorschuss des Bundes kann dafür sorgen, Frauen weniger abhängig zu machen. Außerdem braucht es endlich eine ordentliche Beweissicherung, denn viele Täter kommen ungeschoren davon“, so Henrike Brandstötter, Abgeordnete im Nationalrat und NEOS Frauensprecherin.

„31 Frauen mussten vergangenes Jahr durch Männerhand ihr Leben lassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass es 2022 genauso weitergeht. Nur gemeinsam können wir gegen dieses gesellschaftliche Problem vorgehen, denn Gewaltschutz und der Kampf gegen sexuelle Belästigung geht uns alle etwas an“, so Evelyn Shi, Vorsitzende der JUNOS Wien.

Wenn Sie selbst Opfer von Gewalt sind, zögern Sie nicht und wenden Sie sich bitte unverzüglich an die Frauenhelpline 0800 222 555. Hier wird Ihnen rund um die Uhr anonym geholfen.

