Wien übernimmt Vorsitz der Landesbildungsreferent*innenkonferenz

Erster Austausch im Jahr 2022 unter dem Vorsitz von Bildungsstadtrat Wiederkehr

Wien (OTS) - Am Mittwoch findet zum ersten Mal unter dem Wiener Vorsitz der Austausch der Landesbildungsreferent*innen zusammen mit Bildungsminister Martin Polaschek statt. Neben der Bedeutung des Kindergartens als erste Bildungseinrichtung und dem gemeinsamen Einsatz für offene Schulen stehen die Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche im Fokus.

Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr bedankt sich bei Landesrätin Palfrader für die konstruktive Zusammenarbeit unter ihrem Vorsitz und betont: „Eine verlässliche Bildungspolitik handelt entschlossen, um Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern und Kindern sichere und offene Bildungseinrichtungen zu ermöglichen. Daher geben wir in Wien mit einem flächendeckenden Netz an PCR-Testungen und Schutzmaßnahmen so viel Sicherheit wie möglich. Ich möchte den Vorsitz nutzen, um Lösungen zu bieten: Wie können wir Lehrpersonal entlasten? Was können wir tun, um Kinder und Jugendliche vor den Auswirkungen der Pandemie zu schützen? Wie stärken wir das Vertrauen der Eltern in die Bildungseinrichtungen?“

„Ich bin davon überzeugt, dass sich die konstruktive Arbeit der Bildungsreferentinnen und -referenten gemeinsam mit dem Bildungsministerium unter Wiener Vorsitz von Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr fortsetzen wird“, sagt die Tiroler Bildungslandesrätin Beate Palfrader.

