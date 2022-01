Erfolgsgeschichte geht weiter: Kultursommer Wien bringt auch 2022 viel Open-Air-Kultur in die Stadt

Kulturausschuss des Gemeinderats beschloss Förderung in der Höhe von 4 Mio. Euro

Wien (OTS) - Als kultureller Nahversorger auf zahlreichen Open-Air-Bühnen in der ganzen Stadt hat sich der Kultursommer Wien in den vergangenen zwei Jahren bewährt. Daher beschloss der Kulturausschuss des Wiener Gemeinderates gestern, Dienstag, die Förderung des Kultursommer Wien in der Höhe von 4 Millionen Euro für das Jahr 2022. Bei freiem Eintritt soll den Besucher*innen wieder ein Programm vielfältig wie die Stadt selbst von Rap, Pop, Klassik, Worldmusic, Wiener Lied, Tanz über Theater, Performance, transkultureller Kunst und Kultur, szenischen Literaturformaten, Lesungen, neuem Zirkus, Straßen-, Figuren- und Objekttheater, Kabarett bis hin zu Veranstaltungen für Kinder aller Altersstufen geboten werden.

„Kultur gehört zur unverwechselbaren Identität unserer Stadt“, so Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. „Mit dem Kultursommer fördern wir die Künstlerinnen und Künstler, sorgen für mehr Lebensfreude und beleben die Wirtschaft. Ob für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt oder unsere Gäste – das niederschwellige Angebot vielfältiger Open-Air-Kultur bei freiem Eintritt hat sich bewährt und daher schreiben wir die Erfolgsgeschichte auch in diesem Sommer fort.“

„Einzigartig am Wiener Kultursommer ist die Präsenz auf zahlreichen Bühnen in der gesamten Stadt – zentral wie dezentral“, betont Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. „Mir ist besonders wichtig, dass der Kultursommer auch 2022 wieder viele Auftrittsmöglichkeiten unter fairen Bedingungen für die Künstlerinnen und Künstler bietet. Nach den überwältigenden Reaktionen in den vergangenen beiden Jahren bin ich sicher, dass der Kultursommer auch heuer wieder vielen Menschen Lust machen wird, Neues zu entdecken und Kultur in den verschiedensten Spielarten zu genießen.“

Nachdem die Stadt Wien Marketing GmbH die ersten zwei Kultursommerausgaben veranstaltet hat, wird der Wiener Kultursommer ab 2022 von der neu gegründeten Kultursommer Wien KS GmbH weitergeführt, einer Tochter der Basis.Kultur.Wien. Als Veranstalterin, die seit vielen Jahren ein breites sowie leicht zugängliches Kunst- und Kulturangebot in der Stadt schafft, verfügt die Basis.Kultur.Wien über Erfahrung und Know how.

