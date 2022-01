Polizeikontrollen beim Einkaufen

Ist die Polizeiführung noch bei Sinnen?

Klagenfurt (OTS) - Die Landespolizeidirektion Kärnten hat die Medienvertreter dazu eingeladen, bei den 2G-Kontrollen in einem Villacher Einkaufszentrum dabei zu sein und die Amtshandlungen zu filmen bzw. zu fotografieren. Man muß sich die Augen reiben und zweimal nachfragen!

Die Polizei – sie war einst unser „Freund und Helfer“ - macht Jagd auf Ungeimpfte und macht sich noch einen Spaß draus, indem sie sich sensationsheischende Mediengeilisten zur Seite stellt?

Wem ist denn diese kuriose Idee gekommen, dem Oberst Londer, dem Innenminister, oder dem Kanzler himself? Standen diese Herrschaften dabei unter Drogen?

Apropos Drogen: Hat die Polizei vergessen, was ihre Aufgabe ist? Was ist mit der Kontrolle der Drogendealer vor unseren Schulen? Was ist mit den Vergewaltigern, Räubern und Mördern? Was mit den marodierenden Kulturbereicherern?

Vielleicht sollten sich die verantwortlichen Herren noch einmal das Sicherheitspolizeigesetz durchlesen. Oder wurde das genauso außer Kraft gesetzt wie andere Gesetze, auf die sich bis vor kurzem der gute Bürger verlassen konnte?

Was kommt als nächstes? Der Schießbefehl auf Ungeimpfte? Werden dann die dienstbeflissenen Polizisten auch noch mitmachen und noch immer nicht drauf kommen, daß es so etwas wie eine Remonstrationspflicht gibt?

Werden sie dann so reagieren wie die Mauerschützen an der innerdeutschen Grenze, die auf ihre eigenen Volksgenossen schossen?

Wir fordern die Polizei und die Verantwortlichen für diesen unfaßbaren Unsinn auf, sich bei der Bevölkerung zu entschuldigen. Die Pilgerwege werden bald wieder schneefrei sein. Tuet Buße, werte Herren!

PS: Ein Dankeschön an die „POLIZISTEN für GRUND- und FREIHEITSRECHTE“

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ Kärnten

0463 501246

office @ bzoe-kaernten.at