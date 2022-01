OFFENLEGUNG GEMÄSS MEDIENGESETZ

Wien (OTS) - Die APA-IT Informations Technologie GmbH ist Medieninhaberin der unter ihrer Verantwortung als Aussenderin im Rahmen des OTS Original Text-Service veröffentlichten Mitteilungen. Die Medieninhaberschaft bezieht sich daher nur und ausschließlich auf jene OTS-Mitteilungen, in welchen unter „Rückfragehinweis:" APA-IT Informations Technologie GmbH vermerkt ist.

MEDIENINHABER

APA-IT Informations Technologie GmbH

Laimgrubengasse 10

A-1060 Wien

Tel.: +43/1/36060-0

Firmenbuchnummer: 195806 a

Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien

UID: ATU53122400

Mitglied der Wirtschaftskammer Österreich

Haftungsart: Gesellschaft mbH

Geschäftsführung: Ing. Clemens Prerovsky, MSc; Dipl.Ing. Gerald Innerwinkler

UNTERNEHMENSGEGENSTAND

Unternehmensgegenstand der APA-IT Informations Technologie GmbH ist die Entwicklung und der Betrieb von IT-Lösungen für Informations- und Knowledge Management sowie die Bereitstellung der dafür erforderlichen Infrastruktur. Kernkompetenzen der APA-IT liegen in den Bereichen Serverhosting, Applikationsentwicklung, Internetsolutions und Office-Outsourcing.

GRUNDLEGENDE RICHTUNG

Besondere Gütezeichen der APA-IT-Anwendungen sind die Qualitätsmerkmale Sicherheit, 24*7 Verfügbarkeit und Kapazitäten zur Bewältigung von Spitzenbelastungen durch eines der leistungsstärksten Rechenzentren Österreichs.

Die APA-IT Informations Technologie GmbH steht im 100-prozentigen Eigentum der

APA – Austria Presse Agentur eG, Laimgrubengasse 10, A-1060 Wien.

Die APA – Austria Presse Agentur hat nachstehende Genossenschafter

• Österreichischer Rundfunk (ORF), Wien, 45,6 %; ORF ist Inhaber an folgendem Medienunternehmen: ORF Online und Teletext GmbH & Co KG und ORF Online und Teletext GmbH, Wien, Unternehmensgegenstand: Betrieb von Internet-Diensten; ORF Fernsehprogramm-Service GmbH, Wien, Unternehmensgegenstand: Veranstaltung eines Informations- und Kultur-Spartenprogramms sowie Betrieb des entsprechenden Online-Dienstes und Teletext; ORF Marketing & Creation GmbH & Co KG, Wien, Unternehmensgegenstand: Herausgabe programmbegleitenden Printprodukten und Medienstücken

• Styria Media Group AG, Graz & Klagenfurt, 10,9 %; Styria Media Group AG ist Inhaber an folgenden Medienunternehmen: „Die Presse“ Holding GmbH & Co. KG, Wien, Betriebsgegenstand: Holding Gesellschaft; Styria Multimedia GmbH & Co. KG, Wien, Betriebsgegenstand: Medienwesen, Betrieb von Internetportalen; Die Furche – Zeitschriften-Betriebs-Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Wien, Betriebsgegenstand: Herausgabe der Wochenzeitung „Die Furche“ und der Betrieb eines Onlinedienstes; ichkoche.at GmbH & Co KG, Wien, Betriebsgegenstand: Betrieb des Internetkochportals ‚ichkoche.at‘; Styria Media Regional GmbH, Graz, Betriebsgegenstand: Vermögensverwaltung

• Mediengruppe Österreich GmbH, Wien, 10,6 %; Mediengruppe Österreich GmbH ist Inhaber an folgenden Medienunternehmen: „Österreich am Sonntag“ Wochenzeitungs GmbH, Wien, Unternehmensgegenstand: Herausgabe eines Printproduktes

• Kurier Zeitungsverlag und Druckerei Ges.m.b.H., Wien, 10,4 %; Kurier Zeitungsverlag und Druckerei Ges.m.b.H. ist Inhaber an folgenden Medienunternehmen: Kurier Redaktionsges.m.b.H. & Co KG, Wien, Unternehmensgegenstand: redaktionelle Leistungen, Profil Redaktion GmbH, Wien, Unternehmensgegenstand: Zeitschriftenverlag und Telekurier Online Medien GmbH & Co KG, Wien, Unternehmensgegenstand: Internet-Dienste

• OÖN Redaktion GmbH & Co KG, Linz, 4,0 %

• Die Presse Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG, Wien, 3,8 %

• Standard Verlagsgesellschaft m.b.H., Wien, 3,5 %

• Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH, Innsbruck, 3,4 %

• Salzburger Nachrichten Verlagsgesellschaft m.b.H. & Co KG, Salzburg, 2,9 %

• Russmedia MH GmbH & Co OG, Schwarzach, 2,2 %

• Wiener Zeitung GmbH, Wien, 0,8 %

• Oberösterreichische Media Data Vertriebs- und Verlags GmbH, Linz, 0,8 %

• Neue Zeitungs GmbH, Schwarzach, 0,7 %

