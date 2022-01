ORF III am Donnerstag: „Sebastian Kurz – Der türkise Weg zur Macht“, „Runde der ChefredakteurInnen“ mit Lou Lorenz-Dittlbacher

Außerdem: „Donnerstag Nacht“ mit „Die Tafelrunde Spezial“, Luis aus Südtirol in „Kabarett im Turm“, „Dinner für Zwei: Andreas Ferner & Magda Leeb“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Donnerstag, dem 13. Jänner 2022, einen Politikabend rund um die Ära Sebastian Kurz: Nach der ORF-III-Neuproduktion „Sebastian Kurz – Der türkise Weg zur Macht“ diskutiert eine „Runde der ChefredakteurInnen“, zu der erstmals Lou Lorenz-Dittlbacher als neue ORF-III-Chefredakteurin lädt, zum Thema. Eine „Tafelrunde Spezial“ zum Auftakt der „Donnerstag Nacht“ wagt anschließend einen Ausblick auf das Jahr 2022, gefolgt von „Kabarett im Turm“ mit Luis aus Südtirol und einer neuen Ausgabe „Dinner für Zwei“ mit den Comedians Andreas Ferner und Magda Leeb.

Knapp eineinhalb Monate nach Sebastian Kurz’ Rückzug aus der Politik präsentiert ORF III im Hauptabend die neue Dokumentation „Sebastian Kurz – Der türkise Weg zur Macht“ (20.15 Uhr). In der ORF-III-Neuproduktion erzählen Franziska Mayr-Keber und Reiner Reitsamer die Geschichte eines steilen Aufstiegs und eines tiefen Falls: Mit 24 wurde Sebastian Kurz der jüngste Staatssekretär, mit 27 der jüngste Außenminister, den Österreich je hatte, mit 31 dann zum weltweit jüngsten amtierenden Regierungschef. Die marode ÖVP wandelte er zur Neuen Volkspartei, färbte sie von schwarz auf türkis um und bescherte ihr einen Wahlsieg nach dem anderen. Aber dann wurden Chats öffentlich, die ein anderes Licht auf den Politstar und den von ihm versprochenen „neuen Stil“ warfen – und genauso schnell, wie seine politische Karriere begonnen hatte, war sie zu Ende. In Exklusiv-Interviews kommen Zeitgenossen und Wegbegleiter wie Wolfgang Schüssel (ehem. Bundeskanzler, ÖVP), Franz Fischler (ehem. Minister, ÖVP) und Heinz-Christian Strache (ehem. Vizekanzler, FPÖ) sowie die Journalistinnen Eva Linsinger (stv. Chefredakteurin „profil“) und Anneliese Rohrer oder Politikberater Thomas Hofer zu Wort.

Eine vertiefende Auseinandersetzung mit dem Thema steht in der anschließenden „Runde der ChefredakteurInnen“ (21.05 Uhr) auf dem Programm, zu der Lou Lorenz-Dittlbacher erstmals in ihrer Funktion als neue ORF-III-Chefredakteurin lädt. Was ist das politische Erbe von Sebastian Kurz? Was wird von ihm in Erinnerung bleiben und wer hat das Zepter in der ÖVP nun in der Hand? Außerdem steckt Österreich mitten in der Omikron-Welle. Expertinnen und Experten erwarten Rekordinfektionszahlen. Wie wird das Pandemiemanagement unter Bundeskanzler Nehammer bewertet? Bringt die neue gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination Gecko transparentere und nachvollziehbarere Regeln und Entscheidungen? Zu Gast dazu sind u. a. Rainer Nowak (Die Presse), Martina Salomon (Kurier), Christian Nusser (Heute), Petra Stuiber (Der Standard) und Hubert Patterer (Kleine Zeitung).

„Die Tafelrunde Spezial“ (21.55 Uhr) eröffnet die „Donnerstag Nacht“:

In der ersten Ausgabe der ORF-III-Satireshow im neuen Jahr lässt Gerald Fleischhacker mit ausgewählten Kabarettistinnen und Kabarettisten nicht das Monat Revue passieren, sondern blickt auf das Jahr 2022 hinaus! Was wird dieses den Österreicherinnen und Österreichern bringen? Wer wird aller Kanzler sein? Welche Neujahrsvorsätze sollte man unbedingt umsetzen? Dies und mehr besprechen die Gebrüder Moped, Nadja Maleh, Petutschnig Hons und Antonia Stabinger im ORF RadioKulturhaus. Danach präsentiert der Luis aus Südtirol in „Kabarett im Turm“ sein Programm „Das Beste vom Luis“ (22.50 Uhr), ehe sich Andreas Ferner und Magda Leeb unter der bewährt-liebevollen Betreuung von „Butler“ Christoph Fälbl zu einem neuen „Dinner für Zwei“ (23.45 Uhr) verabreden.

