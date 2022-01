SPÖ-Deutsch: „Türkis-grünes Hickhack um Zuständigkeit für Impfkampagne ist absurd und verantwortungslos“

Regierung muss endlich Chaos in den Griff bekommen, ordentliche Impfkampagne auf die Beine stellen und für positive Impfanreize sorgen

Wien (OTS/SK) - Mit deutlichen Worten reagiert heute, Mittwoch, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch auf einen Zeitungsbericht, demzufolge in der Regierung ein heftiger Streit um die Impfkampagne ausgebrochen ist. „Während die Omikron-Welle Österreich mit voller Wucht trifft und die Neuinfektionen einen neuen Rekordwert erreichen, bringt die türkis-grüne Regierung bei der so wichtigen Impfkampagne rein gar nichts weiter“, sagt Deutsch, der „Streit, Pfusch und Verantwortungsflucht“ der türkis-grünen Koalition scharf kritisiert. „Dass die Impfkampagne zwischen Kanzleramt und Gesundheitsministerium wie eine heiße Kartoffel hin und her geschoben wird, ist angesichts der dramatischen Lage absurd und verantwortungslos“, so Deutsch, der betont, dass erst das Versagen der Regierung die Impfpflicht notwendig gemacht habe. „Die türkis-grüne Regierung muss jetzt endlich ihr Chaos in den Griff bekommen, eine ordentliche Impfkampagne auf die Beine stellen und für positive Impfanreize sorgen“, sagt Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Die Booster-Impfung bietet den stärksten Schutz gegen Omikron. Doch obwohl 900.000 Impfzertifikate bald ablaufen, stagnieren die Impfzahlen. Die Regierung bringt einfach gar nichts auf die Reihe“, so Deutsch, der daran erinnert, dass die türkis-grüne Regierung die Pandemie mehrfach für beendet erklärt und im Sommer die Impfkampagne eingestellt hat. Dass jetzt weiter Hickhack zwischen den Regierungsparteien dominiert und sich ÖVP und Grüne um die Verantwortung drücken, „ist bezeichnend für das schlechte Pandemie-Management der letzten Monate und untergräbt den letzten Rest Vertrauen“.

Um die Impfrate rasch zu erhöhen, bekräftigt Deutsch den Vorschlag von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, der einen rot-weiß-roten Impfscheck für alle dreifach Geimpften vorsieht. „Damit kann ein positiver Impfanreiz gesetzt, die Kaufkraft gestärkt und das Virus bekämpft werden“, so Deutsch, der die Regierung dringend gefordert sieht, endlich Nägel mit Köpfen zu machen und in die Gänge zu kommen. „Wir haben keine Zeit zu verlieren!“ (Schluss) ls/bj

