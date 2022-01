„Harrys schönste Zeit“: Mit Harry Prünster unter anderem nach Lech, Radstadt und an den Achensee

Start der Winterstaffel mit sechs neuen Folgen am 16. Jänner in ORF 2

Wien (OTS) - Harry Prünster nimmt die Zuseherinnen und Zuseher immer sonntags um 16.00 Uhr in ORF 2 mit auf eine kleine Auszeit: In sechs neuen Ausgaben von „Harrys schönste Zeit“ erkundet er Österreichs schönste Regionen, trifft interessante Menschen, die Wissenswertes, Unterhaltsames und Tiefgehendes zu erzählen haben, und stellt bekannten Persönlichkeiten aus der Gegend spannende Fragen zu ihrem Leben. Wunderschöne Landschaftsbilder, die die Lust wecken, diesen Landstrich selbst für sich zu entdecken, runden den Blick in die besuchte Region ab. Am Sonntag, dem 16. Jänner 2022, beginnt Harry Prünster seine Reise in Gaissau-Hintersee, besucht danach Dorfgastein (23. Jänner), kommt an den Achensee (30. Jänner), nach Lech am Arlberg (6. Februar), in die Region Hall-Wattens (13. Februar) und schließlich nach Radstadt (20. Februar).

Details zur ersten neuen Ausgabe: „Harrys schönste Zeit: Harry Prünster auf Besuch in Gaissau-Hintersee“ (Sonntag, 16. Jänner, 16.00 Uhr, ORF 2)

Harry Prünster ist in der ersten Folge der neuen Winterstaffel auf Besuch in Gaissau-Hintersee: Seinen Aufenthalt in dem 25 Kilometer südlich der Stadt Salzburg gelegenen Skigebiet beginnt der Moderator in Hintersee, einer der kleinsten Gemeinden des Landes Salzburg. Sein erster Weg führt Harry Prünster zum Joseph-Mohr-Gedächtnisweg, der zu Ehren von Joseph Mohr – der den Text zum Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“ verfasst und zehn Jahre in Hintersee gelebt hat – geschaffen wurde. Hier erfährt Harry Prünster von Hotelier Albert Ebner Wissenswertes über diesen Themenweg.

Beim gemeinsamen Skifahren mit Lisa Schmidlechner und Bernhard Eibl, Eigentümerin bzw. Geschäftsführer der lokalen Bergbahnen, erfährt der Moderator Interessantes über die Geschichte dieses Skigebietes. Danach besucht er die Latschenalm und genießt einen von Hüttenwirtin Angela Viehauser zubereiteten Lammbraten.

Zum Abschluss seines Aufenthaltes in Gaissau-Hintersee unternimmt der Moderator mit Alpaka-Züchter Daniel Schartner und Sandra Weissenbacher, Initiatorin der Alpaka-Wanderungen, einen Rundgang am Krispler Winterwanderweg.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at