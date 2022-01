Handball-EM Männer Ungarn & Slowakei 2022 live in ORF SPORT + und in ORF 1

Vom 13. bis 30. Jänner live

Wien (OTS) - Ein weiterer Sport-Höhepunkt zum Jahresbeginn: Von 13. bis 30. Jänner wird in Ungarn und in der Slowakei die Handball-Europameisterschaft der Männer ausgetragen. Nach der Heim-EURO vor zwei Jahren spielt Österreichs Handball-Männer-Nationalteam damit erneut vor der eigenen Haustür, nimmt mit der EHF EURO 2022 das fünfte Großereignis in Folge in Angriff, das neunte seit 2010. 2020 sicherte sich Spanien den EM-Titel.

In der Vorrunde in Bratislava trifft Österreich auf Polen (14. Jänner), Deutschland (16. Jänner) und Weißrussland (18. Jänner). Die Top 2 steigen in die Hauptrunde auf. „Wir können nur als Team erfolgreich sein. 2020 haben wir unser bestes Ergebnis erzielt und es wird sich zeigen, ob wir noch einen Schritt weiter gehen können“, betont Kapitän Nikola Bilyk.

Die Vorrundenspiele werden live in ORF SPORT + bzw. in ORF 1 übertragen. Sollte Österreich die Hauptrunde erreichen, werden auch diese Spiele live im ORF zu sehen sein.

Die Live-Übertragungen in ORF SPORT + und in ORF 1:

Donnerstag, 13. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Kroatien – Frankreich (Kommentator Johannes Hahn, Kokommentator Konrad Wilczynski) Freitag, 14. Jänner, 17.50 Uhr, OSP: Deutschland – Belarus (Kommentator Johannes Hahn, Kokommentator Konrad Wilczynski, Moderator Boris Kastner-Jirka)

Freitag, 14. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Österreich – Polen (Kommentator Johannes Hahn, Kokommentator Konrad Wilczynski, Moderator Boris Kastner-Jirka)

Sonntag, 16. Jänner, 17.55 Uhr, ORF 1: Österreich – Deutschland (Kommentator Johannes Hahn, Kokommentator Konrad Wilczynski, Moderator Boris Kastner-Jirka)

Sonntag, 16. Jänner, 19.25 Uhr, OSP: Analyse zum Spiel Österreich – Deutschland (Kommentator Johannes Hahn, Kokommentator Konrad Wilczynski, Moderator Boris Kastner-Jirka)

Montag, 17. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Nordmazedonien – Dänemark (Kommentator Boris Kastner-Jirka, Kokommentator Konrad Wilczynski) Dienstag, 18. Jänner, 17.50 Uhr, OSP: Deutschland – Polen (Kommentator Johannes Hahn, Kokommentator Konrad Wilczynski, Moderator Boris Kastner-Jirka)

Dienstag, 18. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Belarus – Österreich (Kommentator Johannes Hahn, Kokommentator Konrad Wilczynski, Moderator Boris Kastner-Jirka)

Samstag, 22. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Hauptrunde (Kommentator Boris Kastner-Jirka, Kokommentator Konrad Wilczynski)

Montag, 24. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Hauptrunde (Kommentator Johannes Hahn, Kokommentator Konrad Wilczynski)

Mittwoch, 26. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Hauptrunde (Kommentator Johannes Kloiber-Karner, Kokommentator Konrad Wilczynski)

Freitag, 28. Jänner, 17.45 Uhr, OSP: Semifinale 1 (Kommentator Johannes Kloiber-Karner, Kokommentator Konrad Wilczynski)

Freitag, 28. Jänner, 20.15 Uhr, OSP: Semifinale 2 (Kommentator Johannes Kloiber-Karner, Kokommentator Konrad Wilczynski)

Sonntag, 30. Jänner, 17.45 Uhr, OSP: Finale (Kommentator Johannes Kloiber-Karner, Kokommentator Konrad Wilczynski)

