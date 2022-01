Mantl: Förderung der Solarenergie in Wien ist wichtiger Game-Changer

Errichtung von Photovoltaikanlagen wichtig und richtig - Sonnenstrom soll bis 2025 verfünffacht werden

Wien (OTS) - Im Klimaauschuss des Wiener Gemeinderats wurde heute ein Abkommen bezüglich der seit längerem geforderten Photovoltaik-Anlagen unterzeichnet. Die Stadt Wien und Wien Energie schließen einen Kooperationsvertrag ab, welcher besagt, dass künftig auf Flächen des Wiener Magistrats Photovoltaikanlagen errichtet werden dürfen.

„Wir haben diesen Schritt seit Langem gefordert, nun wird er endlich umgesetzt! Die Förderung der Solarenergie ist ein wichtiger Game-Changer, und wichtig und richtig für eine nachhaltigere Stadtentwicklung in Wien“, so Klimasprecher und Gemeinderat der Wiener Volkspartei, Josef Mantl.

Bis zum Jahr 2030 sollen bis zu zehn Prozent des gesamten Strombedarfs mit der Kraft der Sonne erzeugt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt man einerseits auf große freie Flächen mit Photovoltaikanlagen und andererseits auf viele Dächer und Gebäude in der Stadt, auf denen kleinere Solaranlagen Sinn machen.

„Bis zu 270 Standorte für künftige Photovoltaikanlagen auf Dächern wurden bereits aufgezeichnet. In den kommenden Monaten werden die ersten 50 Solarprojekte umgesetzt“, so Mantl und abschließend: „Wien ist eine Weltstadt, und muss in der Klimaentwicklung auch einer solchen gerecht werden!“

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Peter Sverak

Leitung "Strategische Kommunikation"

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien