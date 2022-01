Mahrer/Wölbitsch ad ARWAG: Leistbares Wohnen muss gesichert werden

Verkauf der Anteile der Wien Holding offensichtlich vorerst abgesagt

Wien (OTS) - „Der Druck der Volkspartei Wien in Zusammenhang mit dem Wiener Wohnbauträger ARWAG hat nun offensichtlich Wirkung gezeigt“, so der designierte Landesparteiobmann der Volkspartei Wien Stadtrat Karl Mahrer und Klubobmann Markus Wölbitsch in einer ersten Reaktion angesichts der aktuellen Medienberichte.

So sei die Aufsichtsratssitzung abgesagt worden sein, in dem der Verkauf der entsprechenden Anteile der Wien Holding an Hallmann hätte abgesegnet werden sollen. „Dies ist ein gutes Zeichen, dass hier offensichtlich doch ein Umdenkprozess stattgefunden hat. Jetzt muss generell die Vorgangsweise und die Transparenz für solche Verkaufstransaktionen diskutiert werden“, so Mahrer.



Die Volkspartei Wien habe bereits im Dezember darauf hingewiesen, dass durch den Verkauf der Anteile der besagte Investor möglicherweise den ersten Schritt zur Komplettübernahme der ARWAG setzt. „Diese Vorgangsweise steht diametral zum Anspruch der Wiener SPÖ, die sich stets für ihre Wohnbaupolitik einsetzt. Die Interessen der Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt müssen an erster Stelle stehen“, so der Klubobmann.

„Leistbares Wohnen muss weiterhin Aufgabe der Stadt Wien bleiben. Daher muss gerade bei privaten Investments sehr genau, zeitintensiv und transparent geprüft werden", so Mahrer und Wölbitsch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Peter Sverak

Leitung "Strategische Kommunikation"

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien