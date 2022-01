„Reisen um 1900 und heute“ im Bezirksmuseum Hietzing

Gegenüberstellung von Fotos, Info: bm1130@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Im Gewölbe des Bezirksmuseums Hietzing (13., Am Platz 2) ist von Freitag, 14. Jänner, bis Mittwoch, 6. April, die Sonder-Ausstellung „Reisen ins österreichische Küstenland um 1900 und heute“ zu sehen. Die Hietzinger Fotografin Dorothea Nahler hat über 30 Schautafeln mit historischen Aufnahmen und neuzeitlichen Fotos gestaltet, die an Aufenthalte einst und jetzt an der so genannten „Österreichischen Riviera“ erinnern.

Reisefotografien aus früherer Zeit (in Schwarz/Weiß) und eine Sammlung alter Ansichtskarten stammen von Nahlers Urgroßeltern. Dem nostalgischen Bildmaterial stellt die kreative Fotografin ihre eigenen aktuellen Aufnahmen (in Farbe) von den gleichen Örtlichkeiten, darunter Opatija, gegenüber. Der stimmungsvolle Bilderreigen kann kostenlos besichtigt werden. Spenden für das Museum sind stets willkommen.

Museum am Samstag und Mittwoch ab 14.00 Uhr geöffnet

Der Eröffnungsabend am Freitag, 14. Jänner, beginnt um 18.30 Uhr. Einführende Worte spricht Michaela Lindinger und Sabine Kogler spielt virtuos Harfe. Der ehrenamtliche Museumsleiter, Ewald Königstein, begrüßt das Publikum. Das Museum ist Samstag (14.00 bis 17.00 Uhr) und Mittwoch (14.00 bis 18.00 Uhr) offen. Besucherinnen und Besucher haben die aktuellen Corona-Vorgaben einzuhalten. Während der Öffnungsstunden steht das freiwillige Bezirkshistoriker-Team unter der Telefonnummer 877 76 88 gerne für Auskünfte zur Verfügung. E-Mails an die Museumsmannschaft sind an die Adresse bm1130@bezirksmuseum.at zu schicken. Mehr Infos über das Bezirksmuseum Hietzing finden Interessierte im Internet: www.bezirksmuseum.at.



Fotografin Dorothea Nahler: www.dorothea-nahler.at

