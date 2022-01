Octium Group ("Octium") gibt die Übernahme von Credit Suisse Life & Pensions AG bekannt, nachdem im Dezember 2021 die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt worden sind. (FOTO)

Luxemburg (ots) - Die Übernahme stärkt das internationale Wachstum und die strategische Positionierung der Gruppe in den europäischen Märkten.

Octium, eine internationale und unabhängige Versicherungsgruppe, hat die Übernahme von Credit Suisse Life & Pensions AG abgeschlossen, einer Tochtergesellschaft von Credit Suisse, die auf das Angebot von Lebensversicherungslösungen spezialisiert ist. Dieses Vorhaben wurde bereits im Juli 2021 angekündigt.

Mit dieser Transaktion, die an die vorangegangene Übernahme des Versicherungsgeschäfts von UBS anschließt, bestätigt Octium seine Position als einer der führenden grenzüberschreitenden Anbieter des Private Placement Life Insurance (PPLI) Geschäfts in Europa. Octium verfügt über ein Lebensversicherungsvermögen von über 10 Mrd. EUR, eine wachsende Präsenz in Europa mit Standorten in Luxemburg, Dublin, Vaduz, Zürich und Mailand sowie ein spezialisiertes Team von über 75 Mitarbeitern. Mit einer Solvenzquote ihrer beiden Versicherungsträger von mehr als 170% (Stand 30.09.2021) ist Octium eine hoch kapitalisierte Gruppe in der grenzüberschreitenden Lebensversicherungsbranche, mit einer robusten Quote, die sowohl für die Versicherungsnehmer als auch für die Aufsichtsbehörden versichernd ist.

Die Übernahme ist aus Kunden-, Produkt- und Vertriebssicht in hohem Maße komplementär zum bestehenden Geschäft und gleichzeitig von strategischer Bedeutung für zukünftige Entwicklungspläne. Insbesondere die Präsenz in Liechtenstein garantiert den Zugang zu weiteren Märkten und die Entwicklung neuer Produkte und Lösungen. Die Übertragung der internen Einheiten der beiden größten Schweizer Banken an Octium ist ein klarer Beweis für den Ruf der Gruppe innerhalb der Branche als vertrauenswürdiger Partner, der die Lebensversicherungslösungen seiner Kunden verbessert.

Damit erweitert Octium ihre einzigartige Organisation mit Hauptsitz in Luxemburg, die vor der Übernahme auch aus Octium Life DAC, einer Versicherungsgesellschaft mit Sitz in Irland und ihrem Versicherungsvermittler, Octium International Insurance Agent AG mit Sitz in der Schweiz und Liechtenstein, bestand. Die Versicherungslösungen und -dienstleistungen von Octium sind in der Regel auf die Nachfolgeplanung ausgerichtet. Dank ihrer langjährigen Erfahrung im Versicherungs- und Vermögensverwaltungssektor ist die Gruppe in der Lage, optimale Lösungen für die Bedürfnisse ihrer Kunden anzubieten.

"Diese neue Übernahme stellt die nächste Etappe bei der Umsetzung unserer langfristigen Strategie, eine führende Position auf dem internationalen PPLI-Markt einzunehmen, dar", schildert Jean-Francois Willems, Vorsitzender der Gruppe. "Sie stärkt nicht nur unsere Präsenz in Schlüsselmärkten, sondern verschafft uns vor allem Zugang zu neuen strategischen Märkten sowie zu einem Team von sehr erfahrenen Fachleuten, die für unseren künftigen Erfolg entscheidend sein werden."

"Ich freue mich, den Abschluss der Übernahme der Credit Suisse Life & Pensions zu bestätigen und unsere neuen Kollegen in der Gruppe willkommen zu heißen, mit denen wir großenteils in den letzten Monaten auf dem Weg zum Abschluss der Transaktion zusammenarbeiten durften", erklärt Dara Hurley, CEO der Gruppe. "Dies unterstützt unser Bestreben, organisch zu wachsen und attraktive Angebote zu erwerben, die für die Gruppe in Bezug auf Kapitalstärke, Vermögenswerte, Kunden, Gegenparteien und Know-how einen erheblichen Mehrwert darstellen."

OCTIUM GROUP

Octium ist eine unabhängige internationale Versicherungsgruppe, die sich auf die Konzeption, die Strukturierung und den Vertrieb von fondsgebundenen Lebensversicherungsprodukten spezialisiert hat. Octium verfügt über ein Vermögen von rund 10 Mrd. EUR und ist auf den globalen Märkten mit einem einzigartigen Angebot an Versicherungs- und Finanzprodukten für die Vermögens- und Nachfolgeplanung tätig. Die Gruppe mit Hauptsitz in Luxemburg betreibt die Versicherungsgesellschaften Octium Life DAC (Dublin) und Octium Assurance AG (Vaduz und Filiale Mailand) sowie den Versicherungsvermittler Octium International Insurance Agent AG (Vaduz und Filiale Zürich). Octium verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Integration von Unternehmen, da es 2017 UBS International Life DAC und 2021 Credit Suisse Life & Pensions AG übernommen und integriert hat.

Rückfragen & Kontakt:

Für Octium Group:

Barabino & P. Deutschland

Lorenzo Magri

l.magri @ barabino.de

+49.30.66.40.40.60