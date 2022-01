GBV Zahl des Monats Jänner

8.980 Menschen arbeiten aktuell bei gemeinnützigen Bauvereinigungen.

Wien (OTS) - Die gemeinnützigen Bauvereinigungen zählten zum Jahresende 2020 insgesamt 8.980 Beschäftigte. Diese gliedern sich wie folgt: 5.350 Angestellte, 2.620 Arbeiterinnen und Arbeiter und 1.010 Hausbesorgerinnen und Hausbesorger. Durch Wohnbauinvestitionen werden zusätzlich über 80.000 Jobs gesichert. Weitere Zahlen aus der aktuellen Verbandsstatistik finden Sie in unserer Übersicht.



Die 185 gemeinnützigen Bauvereinigungen sind Unternehmen, die Wohnungen für breite Kreise der Bevölkerung zur Verfügung stel­len. Sie tun dies nicht in gewinnmaximierender, sondern in gemeinwohlorientierter Weise. Ihre Geschäftstätigkeit ist durch das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) sowie ergänzen­de Verordnungen reguliert. GBVs verwalten derzeit rund 950.000 Wohnungen, davon rund 630.000 eigene Miet- und Genossenschaftswohnungen.

