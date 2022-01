Florian Heiler übernimmt neue Stabstelle ESG- und Sustainability Management der B&C-Gruppe

Wien (OTS) - Florian Heiler (48) hat mit Jahresende 2021 die neu geschaffene Stabstelle ESG- und Sustainability Management der B&C-Gruppe übernommen. Er unterstützt in dieser Funktion das B&C-Beteiligungsmanagement sowie die Portfolioentwicklung in dem wichtigen Bereich der Nachhaltigkeit und ist verantwortlich für den Ausbau der entsprechenden Kompetenzen innerhalb der B&C-Gruppe. Die B&C hält Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten österreichischen Industrieunternehmen AMAG Austria Metall AG, Lenzing AG und Semperit AG Holding sowie an dem österreichischen Verpackungsunternehmen Schur Flexibles Holding GmbH. Weiters ist die Gruppe an mehreren Wachstumsunternehmen im Technologiebereich beteiligt.



Die Funktion des ESG- und Sustainability Managers wurde bei der B&C als Stabstelle neu geschaffen, um die Expertise in diesem wichtigen strategierelevanten Bereich in der B&C-Gruppe auf professioneller Ebene auszubauen. Florian Heilers Aufgabengebiet umfasst dabei die Unterstützung des B&C-Teams im Beteiligungsmanagement sowie in der Portfolioentwicklung. Des Weiteren wird er die B&C-internen Kompetenzen in Bezug auf Nachhaltigkeit und ESG stärken und zu diesem Thema Aktivitäten im Rahmen der B&C-Förderungen entwickeln.



Florian Heiler kann auf mehr als 15 Jahre Erfahrung als Berater und Coach mit Expertise in Sustainability, ESG, Strategie sowie Kultur und Organisationsentwicklung im Industrie- und Dienstleistungssektor zurückgreifen. Nach seiner Promotion an der Universität für Bodenkultur war der gebürtige Oberösterreicher unter anderem am Österreichischen Institut für Nachhaltige Entwicklung (ÖIN) als wissenschaftlicher Projektleiter tätig, bevor er sich als Mitgründer der renommierten Nachhaltigkeitsberatungsfirma Plenum selbständig machte. Zuletzt beriet und begleitete der Experte für nachhaltige Unternehmensentwicklung und zertifizierte Business Coach sowohl große börsennotierte Industrieunternehmen als auch junge und schnellwachsende Unternehmen bei zukunftsweisenden Themen der Nachhaltigkeit und Organisationsentwicklung. Zusätzlich ist Heiler als Universitätslektor im Themenfeld „Nachhaltigkeitsmanagement und Sustainable Leadership“ aktiv.



Regina Sturm-Lenhart, Geschäftsführerin der B&C Industrieholding: „Für uns ist Nachhaltigkeit im ganzheitlichen Sinn eine Querschnittsmaterie, die sowohl intern alle unsere Bereiche erfasst als auch in der Begleitung und Beratung unserer Beteiligungen eine zentrale Rolle spielt. Die B&C richtet ihre strategischen Entscheidungen bereits verstärkt nach den ESG-Kriterien aus. Mit Florian Heiler konnten wir einen ausgewiesenen Experten für Nachhaltigkeit gewinnen, der nicht nur über einen entsprechenden wissenschaftlichen Hintergrund verfügt, sondern auch jahrelange Beratungserfahrung in dem für uns relevanten Industrie- und Innovationsbereich vorweisen kann.“



Florian Heiler über seine neue Position bei der B&C-Gruppe: „Ich freue mich sehr über meine neue Aufgabe, die ich gemeinsam mit dem motivierten Team der B&C gestalten möchte. Es gilt zum einen, im Kontext des dynamischen gesellschaftlichen und ökonomischen Wandels die Rolle, den Beitrag und die Chancen für die B&C zu identifizieren und zu gestalten. Zum anderen gilt es, die bestehenden Beteiligungen bei ihren ambitionierten Nachhaltigkeitsprogrammen und auf ihrem Weg in eine klimaneutrale Zukunft aus der B&C heraus zu unterstützen sowie Nachhaltigkeit als Wertschöpfungsfaktor im Beteiligungsmanagement und des Wirtschaftsstandortes Österreich zu stärken.“



Über die B&C-Gruppe

Die B&C Privatstiftung (www.bcprivatstiftung.at) ist eine unabhängige Stiftung, die seit ihrer Gründung im Dezember 2000 das Ziel der Förderung des österreichischen Unternehmertums und des Wirtschaftsstandortes Österreich verfolgt. Über ihre Holdinggesellschaften (www.bcindustrieholding.at) nimmt die B&C die Aufgaben einer stabilen Kernaktionärin in österreichischen Industrieunternehmen wahr. Sie übt ihre Aktionärsrechte im Interesse des jeweiligen Unternehmens aus und gibt den Unternehmen damit langfristige Planungssicherheit und eine stabile Eigentümerstruktur. Die B&C-Gruppe hält derzeit 50 % plus 2 Aktien an der Lenzing AG, 54,2 % an der Semperit AG Holding und 52,7 % an der AMAG Austria Metall AG. Im Jahr 2020 erzielten diese börsennotierten Unternehmen mit insgesamte mehr als 15.500 Beschäftigten einen konsolidierten Umsatz von 3.465 Mio. Euro Weiters hält die B&C eine Mehrheitsbeteiligung an der Schur Flexibles Holding GmbH in Höhe von 80 % sowie eine Minderheitsbeteiligung an der VAMED AG in Höhe von 10 % und an Scope Ratings AG, der einzigen europäischen Ratingagentur. Mit der B&C Innovation Investments investiert die B&C-Gruppe seit 2016 in Technologie- Wachstumsunternehmen und hält in diesem Segment aktuell Beteiligungen an den Unternehmen TTTech, Frequentis, Flightkeys, contextflow, TriLite, Kinexon, Citrine, klarx und Kreatize sowie an einem österreichischen Start-up-Fonds. 2019 gründete die B&C Privatstiftung gemeinsam mit der Berndorf Privatstiftung die MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at) mit einer Dotierung von über fünf Millionen Euro. Die Stiftung setzt sich für Chancenfairness in der Bildung sowie den Ausbau der Wirtschaftskompetenz und Life Skills in Österreich ein.



