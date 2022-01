„Natur im Garten“ lädt zum Frühlingserwachen 2.0

LR Eichtinger: Traditioneller Startschuss in die neue Gartensaison mit Martina Rupp und Karl Ploberger

St. Pölten (OTS) - Obwohl der Winter ganz Österreich fest im Griff hat, sehnen Gartenfans bereits den Frühling herbei. Am Samstag, 22. Jänner, von 16 bis 18 Uhr läutet „Natur im Garten“ mit dem traditionellen Frühlingserwachen die neue Gartensaison ein. Abermals bequem aus den eigenen vier Wänden liefern die Expertinnen und Experten von „Natur im Garten“ mit Moderator Biogärtner Karl Ploberger und Stargast Martina Rupp die neuesten Erkenntnisse und Entwicklungen aus der ökologischen Gartenbranche für Garten, Balkon und Terrasse.

„Garteln geht auch online! Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches und spannendes Programm mit Gewinnspiel, musikalischer Unterhaltung und interaktiven Bewegungseinheiten von ‚Tut gut!‘“, zeigt sich Landesrat Martin Eichtinger begeistert. „Als charmanter Stargast wird Martina Rupp, bekannt aus Funk und Fernsehen, das Frühlingserwachen begleiten“, so der Landesrat. Als besonderes Service ist das „Natur im Garten“ Telefon während des Veranstaltungszeitraums besetzt und steht mit Rat für Fragen zu Verfügung.

Um Anmeldung wird beim „Natur im Garten“ Telefon unter 02742 / 74 333 oder auf www.naturimgarten.at gebeten. Bei erfolgreicher Anmeldung wird Ihnen der Link zur Zoom-Veranstaltung einen Tag vor der Veranstaltung per Mail zugeschickt. Die Teilnahme ist jedoch auch ohne Anmeldung möglich. Für all jene, die sich nicht angemeldet haben, steht der Link am 22. Jänner auch auf der Website www.naturimgarten.at zur Verfügung. Alle angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen automatisch an einem großen „Natur im Garten“ Gewinnspiel teil. Wertvolle und hilfreiche Preise rund ums ökologische Gärtnern winken. Anmeldeschluss für die Teilnahme am Gewinnspiel ist Freitag, 21. Jänner. Die Verlosung erfolgt im Rahmen der Veranstaltung.

Weitere Informationen gibt es bei „Natur im Garten“, Pressesprecher Franz-Xaver Hebenstreit, Telefon 0043 676 848 790 737, E-Mail franz.hebenstreit @ naturimgarten.at, www.naturimgarten.at.

