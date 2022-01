Ausgezeichnete Onlineshop-Optimierung

Berlin (ots) - Wer Onlineshops zum Conversion-Erfolg führen will, muss seine Ratschläge als Erstes selbst umsetzen. J.D.KRUEGER & COMPANY gelingt das - und zwar ausgezeichnet. Zum zweiten Mal in Folge wurde das Unternehmen des Onlineshop- und Conversion-Experten Jörg Dennis Krüger mit dem German Web Award ausgezeichnet. Damit gilt J.D.KRUEGER & COMPANY auch 2022 als Best-Practice-Beispiel für eine gekonnte digitale Kundenansprache.

In der offiziellen Expertenwertung erhielt J.D.KRUEGER & COMPANY 8,6 von 10 möglichen Punkten und konnte damit seine Performance aus dem Vorjahr nochmals steigern (8,5). Im Durchschnitt kommt das gesamte Bewerberfeld nur auf 6,4 Punkte. Allein für die German Web Award 2022 gingen mehr als 2000 Bewerbungen von Online-Agenturen aus der DACH-Region ein, die mit ihrem Portfolio und dem digitalen Unternehmensauftritt eine ausgewählte Jury aus Branchenkennern überzeugen wollten.

Der German Web Award wird auf Grundlage von 40 Leitfragen zur Usability und dem Design des Onlineauftritts, zur Kundenzufriedenheit, zur Conversion sowie zum gesamten Portfolio der jeweiligen Agentur vergeben. So erhalten nicht nur die Agenturen selbst einen unabhängigen, dritten Blick auf ihren Auftritt. Insbesondere potenzielle Agenturkunden finden mit den German Web Awards einen verlässlichen Kompass zu den modernsten und innovativsten Unternehmen der Branche. Kleinere Agenturen und Hidden Champions haben hier die gleichen Chancen auf eine Auszeichnung wie große, etablierte Player.

Für JDKRUEGER&CO und Gründer Jörg Dennis Krüger ist der Award mehr als Ehrensache: "Die Leitfragen der Prämierung spiegeln viele zentrale Aspekte wider, die wir unseren Kunden und deren Onlineshops täglich näherbringen. Wir sind Experten für erfolgreiche Onlineshops - Conversion und Usability sind da ganz zentrale Elemente. Also ist es logisch, dass wir selbst in dieser Hinsicht spitze sein müssen", sagt er. "Es freut mich, dass auch eine unabhängige Expertenjury zu dem Schluss gekommen ist, dass sich der Weg zu uns lohnt - schon mit dem ersten Klick auf unsere Website."

Der taufrische German Web Award 2022 reiht sich nun nicht nur neben seinen Vorgänger aus 2021. J.D.KRUEGER & COMPANY ist ebenfalls dreimaliger Preisträger der German Stevie Awards und gewann hier 2021 die goldene Trophäe für das innovativste Unternehmen des Jahres. Bei den HIPE Awards 2021 konnte sich JDKRUEGER&CO als einer der herausragendsten Dienstleister Europas positionieren. Die von Jörg Dennis Krüger entwickelte thinkCONVERSION®-Methodik ist zudem vom TÜV Nord zertifiziert.

"All diese Auszeichnungen sind ein Ansporn. Doch am Ende kommt es hauptsächlich darauf an, dass uns unsere Kunden vertrauen und sich bei uns perfekt beraten und unterstützt fühlen. Wenn wir dafür auch von Branchenkollegen anerkannt werden, ist das umso besser", so Krüger.

Onlineshop-Betreiber, die Interesse an der Steigerung ihres Umsatzes mittels thinkCONVERSION® haben, können auf der Website des Unternehmens eine kostenlose Strategie-Session für ihren Onlineshop mit Jörg Dennis Krüger vereinbaren. Mehr Informationen dazu und zu thinkCONVERSION® unter https://jdk.de

