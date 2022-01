Situation in der Kinderbildung und -betreuung ist dramatisch: Es droht ein Systemversagen auf Kosten unserer Kinder

ONLINE PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - Die jüngsten Medienberichte machen es einmal mehr deutlich: Die Situation in der Kinderbildung und -betreuung wird immer schlimmer. Die Beschäftigten sehen sich nicht mehr in der Lage, die Qualität der Betreuung aufrechterhalten zu können. Sie fürchten auch um ihre eigene Gesundheit. Und was macht die Politik? Sie redet die Anliegen der Beschäftigten als individuelle Befindlichkeiten klein.

Bei einer Online-Pressekonferenz am Montag, 17. Jänner 2022, um 9.00 Uhr werden Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und AK-Expertin Sophie Hötzinger, BSc MSc, von der Abteilung für Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik (WSG) präsentieren, was in der Kinderbildung und -betreuung alles schiefläuft und wo so rasch wie möglich Hilfe gebraucht wird.

Titel der Pressekonferenz: Situation in der Kinderbildung und -betreuung ist dramatisch: Es droht ein Systemversagen auf Kosten unserer Kinder

Über diesen Link können Sie sich bereits jetzt anmelden.





Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich

Mag. Michael Petermair

Kommunikation

Tel. 050/69 06-2190

michael.petermair @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at