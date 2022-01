HIPRA führt in seinem internationalen Außendienst die kommerziellen Cloud-Anwendungen von Veeva als Standard ein, um Inhalte und Engagement im digitalen Bereich auszubauen

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Spanisches Pharmaunternehmen schafft die Grundlage für personalisierte Interaktionen mit wichtigen Interessengruppen im Bereich Tiergesundheit

Veeva Systems (NYSE: VEEV) hat heute bekannt gegeben, dass HIPRA, ein biotechnisches Pharmaunternehmen, Veeva Vault PromoMats in Spanien und Veeva CRM in ganz Europa, Lateinamerika und Afrika einsetzen wird, um seine digitale Geschäftsstrategie im Bereich Tiergesundheit auszubauen. HIPRA setzt die Anwendungen von Veeva ein, um den Kontakt mit den wichtigsten Stakeholdern auf der ganzen Welt effektiv zu gestalten, darunter Tierhalter, Tierärzte, Unternehmen der Lebensmittelkette, die Tiergesundheitsindustrie, Tierschutzverbände und Forscher.

„Für unsere Expansion in neue Länder brauchen wir eine agile und konforme Methode, um unsere Außendienstteams schnell einzusetzen und effektiv mit den Kunden in Kontakt zu treten", so Sergi Valls, CIO der HIPRA. „Mit Veeva haben wir jetzt die digitale Grundlage, um unseren Außendienst zu skalieren und die vielfältigen Anforderungen unserer weltweiten Kunden im Bereich Tiergesundheit zu erfüllen."

HIPRA ist ein führendes Pharmaunternehmen, das innovative Impfstoffe und biotechnische Lösungen zur Vorbeugung von Krankheiten für Mensch und Tier entwickelt. Die Außendienstmitarbeiter von HIPRA betreuen zahlreiche Stakeholder über die verschiedenen Tierarten hinweg, die jeweils spezifische Produkte in verschiedenen Kategorien benötigen. Aufgrund der strengen länderspezifischen Vorschriften verwalten die Außendienstmitarbeiter außerdem Tausende von Dokumenten für verschiedene Tiere, Spezialitäten und Regionen - von Haustieren bis hin zu Nutztieren.

„Die Tiergesundheit erfordert einzigartige Kontaktmodelle und Marketingfähigkeiten. Mit zeitnahen Erkenntnissen aus einer einzigen Plattform mit wichtigen Kontakten und Ressourcen kann HIPRA schnell auf sich ändernde kommerzielle Anforderungen reagieren und so eine aussagekräftige Kundenansprache ermöglichen", sagte Rohan Poole, Director of Commercial Strategy bei Veeva. „Wir sind stolz darauf, mit HIPRA zusammenzuarbeiten und ihre digitale Geschäftsstrategie bei der Einführung ihrer Behandlungen in neue Märkte zu unterstützen."

Als Teil des Multichannel-Veeva-CRM-Systems nutzt HIPRA Veeva CLM und Veeva CRM Approved Email, um den Wert von persönlichen Treffen zu erhöhen und aussagekräftige Kommunikationsmittel zu gestalten. Mit Vault PromoMats schafft HIPRA eine Grundlage für die Automatisierung und Compliance während des gesamten Lebenszyklus von Inhalten, verbindet globale Stakeholder und verbessert die Wiederverwendung von Inhalten.

