Staatssekretärin Mayer zum Tod von Architekt Friedrich Kurrent

Wien (OTS) - „Friedrich Kurrent zählte zu einer der prägendsten Figuren des österreichischen Architekturdiskurses der Nachkriegszeit – diesen hat er viele Jahrzehnte lang mitgeprägt und war bis zuletzt sehr involviert und präsent, auch publizistisch. Als Mitbegründer der arbeitsgruppe 4 und der Österreichischen Gesellschaft für Architektur hat er die österreichische Architektur in die moderne Zeit geleitet. Friedrich Kurrent konnte als gestaltender Architekt auch auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken. Zahlreiche Bauwerke, etwa im Sakralbau, werden uns stets an seine einzigartige Baukunst erinnern. Friedrich Kurrent war zudem als Lehrender und als bildender Künstler sehr geschätzt. Mit der Maria Biljan-Bilger Ausstellungshalle, hat er nicht nur einen Ort für das Werk seiner Frau, der Künstlerin Maria Biljan-Bilger, geschaffen, sondern auch einen Ort des künstlerischen Austausches etabliert – von diesem haben viele Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter profitiert“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Friedrich Kurrent ist aus der österreichischen Architekturgeschichte nicht wegzudenken. Meine aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie und seinen Freundinnen und Freunden.“

