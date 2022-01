ORF III am Mittwoch: Gesundheitsdoppel zur Corona-Impfdebatte u. a. mit „MERYNS sprechzimmer: Impfpflicht: Ausweg oder Irrweg?“

Außerdem u. a.: „Heimat Österreich: „Zuhaus’ im Defereggental“, „Landleben“-Neuproduktion „Bergwinter in Kleinarl“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information setzt sich am Mittwoch, dem 12. Jänner 2022, ab 22.30 Uhr in zwei Sendungen mit der geplanten Impfpflicht zur Eindämmung der Corona-Pandemie auseinander: Auf dem Programm stehen eine neue Ausgabe von „MERYNS sprechzimmer“ zu „Impfpflicht: Ausweg oder Irrweg?“ sowie die „treffpunkt medizin“-Doku „Geimpft oder nicht? Kleine Frage, große Sprengkraft“. Im Hauptabend besucht „Heimat Österreich“ das Defereggental, bevor „Landleben“ die Neuproduktion „Bergwinter in Kleinarl“ präsentiert.

Zum Auftakt des Abends erzählt die „Heimat Österreich“-Dokumentation „Zuhaus’ im Defereggental“ vom „Leben von und mit der Natur“ (20.15 Uhr) in einem der urigsten Täler des Osttiroler Hochgebirges. Anschließend um 21.05 Uhr steht mit „Bergwinter in Kleinarl“ eine neue „Landleben“-Produktion von Christian Papke auf dem Programm. Für die Menschen, die hier aufgewachsen sind, ist der Winter eine harte, aber auch schöne Jahreszeit. Sportarten wie das Eisstockschießen sind beliebte gesellschaftliche Treffpunkte, wo es nicht primär um das Gewinnen geht, sondern um den angeregten Austausch zwischen den Menschen. Dabei wird, wie auch beim Rodeln oder Eislaufen, oft noch das Sportgerät der Großeltern verwendet. Danach geht es in „Landleben“ mit „Die Kraft des Waldes – Die letzten Pecher von Hernstein“ (21.55 Uhr) weiter.

Den zweiteiligen Schwerpunkt zur aktuellen Impfdebatte eröffnet ORF III um 22.30 Uhr mit „MERYNS sprechzimmer: Impfpflicht: Ausweg oder Irrweg?“. Österreich hat als erstes europäisches Land die Impfpflicht gegen Corona ab Februar 2022 beschlossen. Ist diese notwendig, um die Pandemie einzudämmen? Oder bewirkt sie das Gegenteil und verhärtet die Fronten? Zu Gast bei ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn sind dazu Christiane Druml, Vorsitzende der Bioethikkommission, Heidemarie Holzmann, Vizepräsidentin der Gesellschaft für Vakzinologie und Mitglied des Nationalen Impfgremiums, sowie Kurt Langbein, Medizinjournalist und Filmemacher. Abschließend um 23.20 Uhr folgt die „treffpunkt medizin“-Dokumentation „Geimpft oder nicht? Kleine Frage, große Sprengkraft“.

