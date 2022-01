Behindertensport: Para-Snow-WM Lillehammer 2022 live in ORF SPORT + und in der ORF-TVthek

Von 13. bis 23. Jänner – ausführliche Highlights täglich von 13. bis 24. Jänner in ORF 1 und ORF SPORT +

Wien (OTS) - Ein Wintersport-Highlight vor Olympia: Die Para-Snow-Weltmeisterschaft geht von 8. bis 23. Jänner 2022 in Lillehammer in Norwegen über die Bühne. Es werden Bewerbe in den Disziplinen Ski alpin, Biathlon, Langlaufen und Snowboard ausgetragen. Rund 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bei dieser Weltmeisterschaft, die wegen Corona von 2021 auf 2022 verschoben wurde, mit dabei.

Aus Österreich stellt das Alpin-Team trotz einiger Verletzungen von Medaillenhoffnungen die größte Mannschaft. Mit Markus Salcher, Thomas Grochar (beide stehende Herren) und Roman Rabl (sitzende Herren) sind mehrfache Medaillengewinner von vergangenen Weltmeisterschaften am Start. Auch der 16-jährige Johannes Aigner (sehbehindert, mehrere Weltcup-Siege) zählt zu den großen Medaillenhoffnungen. Bei den Damen gehören die beiden sehbehinderten Jungstars Barbara Aigner (Zwillingschwester von Johannes) und die erst 15-jährige Elina Stary in den Technikbewerben zu den großen Medaillenaspirantinnen. Verletzungsbedingt nicht dabei sind die sehbehinderte Veronika Aigner, Para-Sportlerin des Jahres 2019, und der sehbehinderte Michael Scharnagl.

Im nordischen Bereich startet für Österreich mit Carina Edlinger die Para-Sportlerin des Jahres 2021 im Langlauf und im Biathlon. Snowboarder Rene Eckhart ist im Banked Slalom und im Snowboard-Cross mit dabei.

Live zu sehen in ORF SPORT + bzw. in der ORF-TVthek sind die Abfahrt der Herren, der Super-G der Herren, der Riesenslalom der Damen und Herren, der Slalom der Damen und Herren sowie der Teambewerb. Von allen übrigen Bewerben gibt es von 13. bis 24. Jänner täglich ausführliche Zusammenfassungen in ORF 1 und in ORF SPORT +. Moderatorin und Interviewerin in Norwegen ist Gabi Jahn.

Die Übertragungen in ORF 1, in ORF SPORT + und in der ORF-TVthek:

Donnerstag, 13. Jänner

11.30 Uhr, OSP: Live Abfahrt Herren (Kommentator Johannes Kloiber-Karner)

14.00 Uhr, ORF 1: Highlights Eröffnung

22.15 Uhr, OSP: Highlights Eröffnung & Training

Freitag, 14. Jänner,

9.55 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 1

22.15 Uhr, OSP: Highlights Tag 1

Samstag, 15. Jänner

8.35 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 2

11.00 Uhr, ORF-TVthek: Live Super-G Herren (Kommentator Johannes Kloiber-Karner, ab 12.10 Uhr live in OSP, Highlights um 16.00 Uhr in OSP)

21.35 Uhr, OSP: Highlights Tag 2

Sonntag, 16. Jänner

9.00 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 3

20.15 Uhr, OSP: Highlights Tag 3

Montag, 17. Jänner

13.25 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 4

22.15 Uhr, OSP: Highlights Tag 4

Dienstag, 18. Jänner

13.25 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 5

22.15 Uhr, OSP: Highlights Tag 5

Mittwoch, 19. Jänner

9.30 und 13.00 Uhr, OSP: Live Riesenslalom Herren (Kommentator Johannes Kloiber-Karner)

13.25 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 6

22.35 Uhr, OSP: Highlights Tag 6

Donnerstag, 20. Jänner

9.30 und 13.00 Uhr, OSP: Live Riesenslalom Damen (Kommentator Johannes Kloiber-Karner)

10.30 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 7

20.15 Uhr, OSP: Highlights Tag 7

Freitag, 21. Jänner

9.30 und 12.30 Uhr, OSP: Live Slalom Herren (Kommentator Johannes Kloiber-Karner, Highlights um 22.00 Uhr in OSP)

10.25 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 8

20.15 Uhr, OSP: Highlights Tag 8

Samstag, 22. Jänner

9.30 und 12.30 Uhr, ORF-TVthek: Live Slalom Damen (1. Durchgang ab 9.40 Uhr live und 2. Durchgang ab 14.50 Uhr live zeitversetzt in OSP) 9.20 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 9

22.15 Uhr, OSP: Highlights Tag 9

Sonntag, 23. Jänner

9.05 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 10

13.00 Uhr, ORF-TVthek: Live Teambewerb Parallelslalom (ab 14.10 Uhr live in OSP)

20.15 Uhr, OSP: Highlights Tag 10

Montag, 24. Jänner

13.25 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 11

22.15 Uhr, OSP: Highlights Tag 11

