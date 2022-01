Verlängerung der „Cottage“-Schau im Bezirksmuseum 18

Bis 30. Jänner: 35 Zeichnungen, Info: bm1180@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Zunächst sollte die Ausstellung „Spaziergang im Cottage“ im Bezirksmuseum Währing (18., Währinger Straße 124) bereits Ende November 2021 enden. Auf Grund der Corona-Pandemie war das Museum geraume Zeit gesperrt und das auf ehrenamtlicher Basis tätige Bezirkshistoriker-Team (Leitung: Doris Weis) hat sich für eine Verlängerung der Schau bis Sonntag, 30. Jänner 2022, entschieden. Das Publikum sieht 35 hübsche Zeichnungen des Künstlers Peter Schmidt, die im Zeitraum von 2018 bis 2021 entstanden. Der Maler und Zeichner legt stimmungsvolle Darstellungen von Villen und anderen Objekten im „Cottage-Viertel“ vor. Jeweils am Donnerstag (17.00 bis 19.00 Uhr), am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) sowie am Montag (10.00 bis 12.00 Uhr) können die Bilder besichtigt werden. Stets ist der Eintritt kostenlos. Beantwortung von Anfragen per E-Mail: bm1180@bezirksmuseum.at.

Besucherinnen und Besucher der Ausstellung müssen sich an die aktuellen Corona-Bestimmungen halten. Das Museumsheft „Unser Währing“ (Ausgabe 2/3 aus 2021) begleitet die Schau und ist gegen eine Spende erhältlich. Kontaktaufnahme mit Peter Schmidt via E-Mail: pschmidt.violine@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Wiener Cottage Verein: https://cottageverein.at/2016/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse