Krismer: „Kindergarten-Lutschertestpflicht ist Gebot der Stunde!“

NÖ Grüne fordern verpflichtende Corona-Tests auch in Kindergärten

St. Pölten (OTS) - "Sicherheit in unseren Bildungseinrichtungen muss an vorderster Stelle stehen", sagt Helga Krismer, die Landessprecherin der Grünen in Niederösterreich. "Das muss nicht nur für die Schulen, sondern auch für Kindergärten gelten".



Derzeit werden an niederösterreichischen Kindergärten die sogenannten „Lutschertests“ lediglich auf freiwilliger Basis durchgeführt. Das beutetet, das Eltern die Testung ihrer Kinder verweigern können.



Lutschertests sind für Kinder aber weder unangenehm noch kompliziert oder gar schmerzhaft. Das bestätigen auch Kindergartenpädagog:innen. "Kinder, die nicht testen dürfen, würden oft gerne mitmachen: Der Lutschertest hat meist spielerischen, fröhlichen Charakter", sagt Krismer.



Angesichts der gerade rasant steigenden Covid-19 Infektionszahlen fordert die Grünen-Fraktionschefin im NÖ-Landtag die Landesregierung daher auf, umgehend zu handeln und analog zur Testpflicht an Schulen auch in den Kindergärten eine Testpflicht zu verordnen.



Pikantes Detail: „In Wien fordert die ÖVP genau das - umso unverständlicher ist es, dass die Kolleg:innen in Niederösterreich da zuwarten: Sie hätten es in der Hand“, sagt Krismer. Gerade im Hinblick auf die noch unbekannten Gefahren der grassierenden Omikron-Variante auf jüngere Kinder sei dies „logisch und alternativlos“, so Krismer. Auch Kinder mit Vorerkrankungen würden so besser geschützt: "Wir brauchen auch in Niederösterreichs Kindergärten mehr Sicherheit vor Corona. Eine Testpflicht zum Schutz der Jüngsten ist daher das Gebot der Stunde", schließt Krismer.

