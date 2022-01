ORF-Premiere: „Der Bergdoktor – Kalte Stille“ am 12. Jänner in ORF 2

Neues Winterspecial mit Hans Sigl zum Auftakt der neuen Staffel des ORF/ZDF-Serienhits am 19. Jänner

Wien (OTS) - Bevor „Der Bergdoktor“ ab 19. Jänner wieder jeweils Mittwoch um 20.15 Uhr seine Praxis inmitten der Tiroler Bergwelt für die 15. Staffel öffnet, erwartet das Publikum von ORF 2 am Mittwoch, dem 12. Jänner 2022, um 20.15 Uhr die ORF-Premiere des neuen Winterspecials „Kalte Stille“: In der Spezialfolge der beliebten ORF/ZDF-Serie wollen Martin Gruber und sein Bruder auf einer abgelegenen Berghütte ausspannen. Doch als die achtjährige Flora dringend ihre Hilfe benötigt, ist an Urlaub nicht mehr zu denken. Neben Hans Sigl und Heiko Ruprecht spielen in diesem 90-Minüter erneut Ronja Forcher und Mark Keller sowie in Episodenrollen Susanne Wuest, Martin Umbach, Katia Fellin und Yuna Bennett. Regisseurin Franziska Margarete Hoenisch inszenierte das Special vor winterlicher Bergkulisse in Osttirol nach einem Drehbuch von Lisa Clodt und Nikolai Müllerschön.

Mehr zum Inhalt:

Strahlende Wintersonne, verschneite Berghänge und ein fantastisches Alpenpanorama – Herz, was willst du mehr! Kaum sind die Gruber-Brüder an ihrem Urlaubsort angekommen, ruft aber auch schon die Arbeit. Ex-Skistar Nina Dorfmeister (Katia Fellin) ist unweit ihres Domizils abgestürzt. Alarmiert von ihrer Begleitung, der erst achtjährigen Flora (Yuna Bennett), die sich nur durch Gesten verständigen kann, sorgen Martin (Hans Sigl) und Hans (Heiko Ruprecht) für die rasche Bergung der Verletzten. Im Zuge der Erstversorgung erfährt Martin zudem ganz nebenbei, dass Flora eine rätselhaften Form von Mutismus hat. Seine Neugier ist geweckt.

Wer nicht genug vom smarten Bergdoktor bekommen kann, findet die ersten 13 Staffeln fürs Binge-Watching auf Flimmit (https://flimmit.at).

Produziert wird „Der Bergdoktor“ von der ndF: neue deutsche Filmgesellschaft mbH, Unterföhring (Produzent: Matthias Walther) im Auftrag von ZDF und ORF.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at