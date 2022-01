NR-Präsident Sobotka bekundet tiefe Trauer über das Ableben von David Sassoli

Mit ihm verliert Europa einen wichtigen Mitstreiter im Kampf gegen Antisemitismus

Wien (PK) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka bekundet seine tiefe Trauer über das Ableben von EU-Parlamentspräsident David Sassoli. "Ich bin tief erschüttert über den Tod von EU-Parlamentspräsident David Sassoli", sagte Sobotka heute Früh. "Ich habe ihn als großen Europäer und engagierten Politiker kennengelernt. Mit ihm verliert Europa einen sehr wichtigen Mitstreiter im Kampf gegen den Antisemitismus." Er habe sich erst am 28. Jänner 2021 mich mit Sassoli über die #WeRemember-Gedenkkampagne ausgetauscht. "Dieses Jahr werden sich auch dank seiner Bemühungen alle europäischen Parlamente daran beteiligen. Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen", erklärte Sobotka.

Sassoli wurde am 30. Mai 1956 in Florenz geboren. Seine Berufslaufbahn begann er als Journalist, Fernsehnachrichtenreporter und Korrespondent. 2009 wurde er als Abgeordneter für Mittelitalien in das Europäische Parlament gewählt. In der Legislaturperiode von 2009 bis 2014 war er Delegationsleiter der Partito Democratico im Europäischen Parlament. 2014 wurde Sassoli Vizepräsidenten des EP. Als Mitglied des Ausschusses für Verkehr und Tourismus leitete er die Arbeit an der europäischen Eisenbahnreform (4. Eisenbahnpaket) sowie an der Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraums.

Im Mai 2019 trat David Sassoli seine dritte Amtszeit als Europaabgeordneter für Mittelitalien an. Am 3. Juli 2019 wurde er zum Präsidenten des Europäischen Parlaments gewählt. (Schluss) wil

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl