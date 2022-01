DONAU für innovatives WohnenNext ausgezeichnet

Wien (OTS) - Zum bereits achten Mal wurden im Rahmen des gruppeninternen Wettbewerbs VIG Xelerate Digitalisierungsprojekte der VIG Gruppengesellschaften ausgezeichnet. Prämiert werden Projekte, die einen innovativen Ansatz verfolgen, Relevanz für die Versicherungsbranche und vor allem für andere Gruppengesellschaften haben sowie durch die Realisierung zu verbesserten wirtschaftlichen Kennzahlen beitragen.



Den Sieg und somit ersten Platz erreichte die DONAU Versicherung mit ihrer volldigitalen Haushaltsversicherung „WohnenNext“. Sie ermöglicht es Kund:innen, ihre Versicherung innerhalb weniger Minuten einfach und individuell abzuschließen - jederzeit und überall. „Österreichs schnellste Versicherung“ setzt dabei auf innovatives Design, Customer Experience und Usability sowie auf eine Dunkelverarbeitung der notwendigen Prozesse ohne menschliches Zutun und zum Nutzen der Kunden und des Unternehmens. Überreicht wurde die Auszeichnung durch den VIG Chief Innovation Officer (CIO) Gábor Lehel.

Vorstandsvorsitzende Judit Havasi: „Mit WohnenNext hat die DONAU nicht nur am österreichischen Markt, sondern auch in der VIG Gruppe neue Maßstäbe gesetzt. Das ist für die DONAU eine besonders hervorzuhebende Auszeichnung. Ein herzliches Danke an alle Kolleg:innen, die an diesem Erfolg mitgewirkt haben.“

Innovativ, einfach, schnell



Vertriebsvorstand Reinhard Gojer: „Der erste Platz bei VIG Xelerate untermauert, dass die DONAU mit dem Ansatz des hybriden Vertriebs absolut richtig liegt und mit WohnenNext eine wirklich coole Versicherungslösung für unsere KundInnen anbieten kann.“



Das Innovationsteam der DONAU – unter der Führung von Franz Josef Zeiler - hat die zukunftsweisende Lösung gemeinsam mit Accenture Interactive, Österreichs führender Experience Agentur, sowie dem eigenen IT-Systemhaus twinformatics entwickelt und umgesetzt.



Hier geht‘s zu WohnenNext: https://www.donauversicherung.at/haushaltsversicherung

