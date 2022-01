Neues Vorstandsteam in der Österreichischen Beamtenversicherung: Stefan Mikula folgt Werner Summer

Wien (OTS) - Nach 29 Jahren in der ÖBV verabschiedet sich Werner Summer in den Ruhestand. Das Unternehmen weiß er bei Vorstandsvorsitzendem Josef Trawöger und Stellvertreter Stefan Mikula in den besten Händen.

Vom Finanzamt Eisenstadt kam Summer 1992 in die ÖBV, vom Mitarbeiter im Rechnungswesen wurde er zu dessen Leiter, 2009 folgte die Erteilung der Prokura und 2014 der Ruf ins Vorstandsteam. Das sind die Eckdaten einer beeindruckenden beruflichen Laufbahn. Mit 01.01.2022 hat Summer seinen Ruhestand angetreten.

„Werner Summer hat stets im Sinne unserer KundInnen, KollegInnen und Geschäftspartner gedacht, gehandelt und entschieden“, sagt Vorstandsvorsitzender Josef Trawöger. „Ich bedanke mich für die hervorragende Zusammenarbeit und freue mich darauf, mit ihm persönlich und fachlich auch über den Pensionsantritt hinaus in Verbindung zu bleiben!“

Werner Summer ist von seinem Nachfolger Mikula und der Zusammenarbeit des neuen Vorstandsteams überzeugt: „Die Übergabe einer Vorstandsfunktion ist ein aufwendiges Unterfangen. In meinem Fall ist es gelungen, einen wirklich hervorragenden Nachfolger zu finden – fachlich und menschlich. Ich weiß die ÖBV bei Josef Trawöger und Stefan Mikula in den besten Händen!“

Einer der jüngsten Versicherungsvorstände Österreichs

Stefan Mikula wurde 1983 in Neudorf/Burgenland geboren. Er absolvierte das Studium der Technischen Mathematik mit dem Studienzweig Finanz- und Versicherungsmathematik an der TU Wien. Schon während seines Studiums arbeitete Mikula bei der ÖBV und blieb dem Unternehmen auch danach treu. 2017 übernahm er die Leitung der Abteilung Versicherungsmathematik, in der Zeit von 2015 bis 2020 war der Vater von zwei Töchtern Stellvertreter der Versicherungsmathematischen Funktion und 2017 wurde er auch zum Verantwortlichen Aktuar bestellt.

Mikula freut sich auf seine neue Aufgabe und sagt: „Unsere Unternehmensform als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ist die ureigenste Form der Versicherung. Für mich das Sinnbild der Solidargemeinschaft. Mit unseren modernen, flexiblen Versicherungslösungen und unserer Unternehmensgröße haben wir die besten Voraussetzungen, unser Unternehmen stetig weiterzuentwickeln und weiterhin erfolgreich am Markt zu agieren.“

Mikulas Ressort wird die Bereiche Finanzen und Betrieb sowie die Stabstelle Informationssicherheit umfassen, während Trawöger die Stabstellen Compliance und Risikomanagement, die Versicherungsmathematische Funktion sowie die Bereiche Vertrieb und Human Relations in seinem Ressort vereint.

Vorstandsvorsitzender Josef Trawöger sagt: „Ich freue mich auf die noch engere Zusammenarbeit mit Stefan Mikula und darauf, gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen die Zukunft der ÖBV zu gestalten!“

Über die ÖBV

Die Österreichische Beamtenversicherung (ÖBV) ist ein unabhängiger, österreichischer Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Ihre Versicherten sind Mitglied im Verein und somit MiteigentümerInnen des Unternehmens. Die Unternehmenspolitik der ÖBV ist langfristig und gemeinschaftsorientiert ausgerichtet.

Das Unternehmen ist mit 600 MitarbeiterInnen in ganz Österreich vertreten und bietet Versicherungslösungen für den öffentlichen Sektor und darüber hinaus.

Die ÖBV ist Spezialistin für private Lebensvorsorge und Unfallschutz. Die 100 %ige Tochter ÖBV Selekt vermittelt Kfz-, Kranken-, Rechtsschutz- & Haftpflichtversicherungen sowie den gesamten Sachversicherungsbereich.

