AVISO: Neue Folge von Politik am Ring am 17. Jänner

Thema der Sendung: Teure Wohnträume: Wie garantieren wir leistbares Wohnen?

Wien (PK) - In der neuen Ausgabe von Politik am Ring, am 17. Jänner 2022, um 21.00 Uhr, diskutieren live in der Mediathek der Parlamentswebsite die VertreterInnen der fünf Parlamentsfraktionen zum Thema: Teure Wohnträume: Wie garantieren wir leistbares Wohnen?

Der Traum vom Eigenheim scheint für viele ÖsterreicherInnen immer schwieriger erfüllbar zu sein. Steigende Nachfrage und ein begrenztes Angebot lassen die Immobilienpreise weiter steigen. Unter hohen Kosten leiden aber auch viele BewohnerInnen von Mietwohnungen. Wer keine Chance auf eine geförderte Wohnung hat, muss oft einen großen Teil seines Einkommens für die Miete aufwenden.

Wie kann und soll die Politik leistbares Wohnen garantieren?

Die Sendung wird ab 21.00 Uhr aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg übertragen und ist auf der Website zu Politik am Ring live zu sehen. Sie ist nach der Aufzeichnung dauerhaft in der Mediathek auf der Parlamentswebsite abrufbar. Medienunternehmen können den Livestream unentgeltlich übernehmen und die gesamte Sendung oder auch Ausschnitte zu Informationszwecken zeigen.

Teure Wohnträume: Wie garantieren wir leistbares Wohnen?

Es diskutieren : Johann Singer (ÖVP), Ruth Becher (SPÖ), Philipp Schrangl (FPÖ), Nina Tomaselli (Grüne), Johannes Margreiter (NEOS)

Expertinnen: Gabriele Etzl (Deloitte Legal) und Elke Hanel-Torsch (Mietervereinigung Österreichs)

Moderation: Gerald Groß (Schluss) wil

