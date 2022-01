Drei Ö1-Radio-Produktionen mit „Radiopreis der Erwachsenenbildung 2021“ ausgezeichnet

Wien (OTS) - Die heuer zum 24. Mal vergebenen „Radiopreise der Erwachsenenbildung“ gehen an Claudia Gschweitl, Johanna Hirzberger, Thomas Arzt und Andreas Jungwirth von Ö1. Die Preisverleihung findet am 26. Jänner ab 18.00 Uhr per Livestream auf erwachsenenbildung.at statt.

„Das inhaltliche Spektrum der ausgezeichneten Ö1-Radiosendungen ist ein breites und es freut mich sehr, dass diese qualitätsvolle journalistische Vielfalt solch breite öffentliche Anerkennung findet. Ich gratuliere den Preisträgerinnen und Preisträgern ganz herzlich.“, so ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher.

Sieger in der Kategorie „Kultur“ ist das Ö1-Hörspiel „Laute Nächte“ von Thomas Arzt, Regie führte Andreas Jungwirth. Die Ö1-„Hörbilder“ „Darf’s ein bisserl weniger sein? Systemerhalterinnen:

viel Arbeit, wenig Lohn“ von Johanna Hirzberger entschieden die Kategorie „Dokumentation, Information“ für sich. In der Sparte „Bildung/Wissenschaft“ geht der nach dem ORF-Kurator und Erwachsenenbildner Eduard Ploier benannte Preis an „Faszination des Bösen - Die Psychologin Ulrike Schiesser über Verschwörungstheorien und diffuse Ängste in unserer Gesellschaft“. Die Sendung von Claudia Gschweitl wurde in der Ö1-Reihe „Gedanken“ ausgestrahlt.

