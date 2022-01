Pro und Contra Klima Spezial morgen um 22:30 Uhr auf PULS 4: Grüne Energiequellen – Ist Atomstrom Lebensretter oder Pulverfass?

Es diskutieren Bundesministerin Leonore Gewessler, EU-Kommissionsvertreter Martin Selmayr, Physiker Werner Gruber, Hanna Simons vom WWF sowie der Unternehmer Johannes Gutmann.

Wien (OTS) - Die Klimawende ist nur mit CO2-armen Technologien zu schaffen. Ob aber auch Atomkraft hier einen Beitrag leistet, diskutieren in einem Pro und Contra Klima Spezial Bundesministerin Leonore Gewessler (Die Grünen), EU-Kommissionsvertreter Martin Selmayr, Physiker Werner Gruber, Hanna Simons (WWF Österreich) sowie der Unternehmer Johannes Gutmann.



Die EU will Investitionen in Atomkraftwerke und in Gasanlagen künftig als umweltfreundlich einstufen. Eine Einschätzung, die im atomstromfreundlichen Frankreich begrüßt, in Österreich hingegen bekämpft wird. Denn hier sind die Parteien geschlossen Anti-Atom. Bundesministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) droht gar mit Klage gegen die EU-Kommission.

Ab 2030 will die österreichische Regierung jedenfalls den gesamten Strombedarf aus erneuerbaren Quellen beziehen. Fix ist auch das Aus für alle Öl- und Gasheizungen. Doch der Ausbau für grüne Energie läuft laut Expert:innen viel zu langsam, während Energiebedarf sowie Strom- und Gaspreise stark steigen.

Hat Österreichs Anti-Atom-Politik Chancen auf Erfolg? Gelingt der zeitgerechte Umstieg auf energieeffiziente Technologien? Und wieviel wird uns das kosten?

Pro und Contra Klima Spezial

Dienstag, 11. Jänner 2022, um 22:30 Uhr auf PULS 4

Mittwoch, 12. Jänner 2022, um 20:15 Uhr auf PULS 24

Gäste:

Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Die Grünen

Martin Selmayr, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich

Werner Gruber, Physiker, Autor, Kabarettist

Hanna Simons, stellvertretende Geschäftsführerin WWF Österreich

Johannes Gutmann, Unternehmer

Moderation: Corinna Milborn

