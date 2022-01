Toto: Dreifachjackpot – 20.000 Euro für nächsten Dreizehner

win2day-User knackt Zwölfer Jackpot

Wien (OTS) - Das neue Toto Jahr startete, wie das alte geendet hatte, nämlich ohne Dreizehner. Damit geht es in der zweiten Runde am kommenden Wochenende bereits um einen Dreifachjackpot, der mit rund 20.000 Euro gefüllt sein wird.

Der Jackpot beim Zwölfer hingegen fand einen Abnehmer. Ein Spielteilnehmer, der seine Tipps über die Spieleseite win2day abgegeben hatte, knackte diesen Jackpot im Alleingang und gewann mehr als 5.500 Euro. Diesen Gewinn erzielte er mit dem auf win2day angebotenen Programm „System Champion“, und er sheiterte lediglich an Spiel 12, indem er nicht mit dem Auswärtserfolg von Sassuolo bei Empoli gerechnet hatte.

In der Torwette gab es in der ersten Runde weder fünf noch vier richtige Ergebnisse, wodurch es in den ersten beiden Rängen Jackpot heißt.

Annahmeschluss für die Runde 2 ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 1

3fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 13.060,65 – 20.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 5.538,10 8 Elfer zu je EUR 95,00 71 Zehner zu je EUR 21,40 133 5er Bonus zu je EUR 4,70

Der richtige Tipp: X 2 2 1 2 / 1 X 1 X X X 2 EX EX 2 2 X X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 953,76 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 381,50 Torwette 3. Rang: 2 zu EUR 238,40 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 154.691,49

Torwette-Resultate: 2:2 2:+ 1:+ 1:0 +:+

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at