Lotto: Doppeljackpot mit 2,3 Mio. Euro für nächsten Sechser

Doppeljackpot auch beim Joker – 550.000 Euro warten

Wien (OTS) - Aus einfach mach‘ doppelt – so lautete die Devise bei den Ziehungen am vergangenen Sonntag. Denn nicht nur bei Lotto, sondern auch beim Joker ist zum zweiten Mal in Folge ein Gewinn im ersten Rang ausgeblieben, und so geht es daher am Mittwoch gleich um zwei Doppeljackpots.

Neuerlich gab es also keinen Sechser bei Lotto „6 aus 45“, und damit besteht am Mittwoch die Möglichkeit, gleich doppelter Millionär zu werden. Denn für die „sechs Richtigen“ warten rund 2,3 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es vier Gewinne, und alle vier wurden in Niederösterreich erzielt. Alle vier wurden per Normalschein erzielt und bringen jeweils rund 28.700 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es ebenfalls keinen Sechser. Wie üblich wurde die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt, und so gewannen hier 54 Spielteilnehmer bzw. Spielteilnehmerinnen jeweils mehr als 6.100 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker war die Sonntagsrunde ebenfalls bereits die zweite hintereinander, in der es keinen Wettschein mit der richtigen Ziffernkombination gab. All jene, die sich für das „Ja“ zum Joker am Mittwoch entscheiden, wahren die Chance, mehr als eine halbe Million zu gewinnen. Denn der Joker Topf wird mit rund 550.000 Euro gefüllte sein.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9. Jänner 2022

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.513.687,45 - 2,3 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 28.699,40 131 Fünfer zu je EUR 955,90 353 Vierer+ZZ zu je EUR 106,40 6.389 Vierer zu je EUR 32,60 7.477 Dreier+ZZ zu je EUR 12,50 92.373 Dreier zu je EUR 4,00 204.357 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 2 3 5 11 19 44 Zusatzzahl 24

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9. Jänner 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 54 Fünfer zu je EUR 6.101,10 2.832 Vierer zu je EUR 19,70 44.607 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 8 10 22 33 40 43

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9. Jänner 2022

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 375.939,89 - 550.000 Euro warten 10 mal EUR 8.800,00 80 mal EUR 880,00 936 mal EUR 88,00 9.740 mal EUR 8,00 101.555 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 0 9 3 8 3

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at