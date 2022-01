AVISO: Offizieller Besuch des Bundespräsidenten der Schweizer Eidgenossenschaft Cassis in Österreich am 13. Jänner 2022

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 13. Jänner 2022 empfängt Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Bundespräsidenten der Schweizer Eidgenossenschaft Ignazio Cassis zu einem Offiziellen Besuch in Österreich. Im Rahmen des Besuches finden auch Arbeitsgespräche mit Bundeskanzler Karl Nehammer und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka statt.

Die Teilnahme an den Medienterminen in der Präsidentschaftskanzlei und im Bundeskanzleramt ist ausschließlich unter Einhaltung der 2-G+-Regel, also mit zusätzlichem PCR-Test möglich. Bitte beachten Sie die unten angeführten Hinweise zur Medienteilnahme.

Termine für Medien

10.30 Uhr

Eintreffen von Bundespräsident Cassis; Begrüßung durch Bundespräsident Van der Bellen und Empfang mit militärischen Ehren

FOTO- und FILMTERMIN vom gekennzeichneten Medienbereich im Inneren Burghof aus

anschl.

gemeinsamer FOTOTERMIN mit Bundespräsident Cassis und Bundespräsident Van der Bellen vorm Eingang zur Präsidentschaftskanzlei

Ort: Präsidentschaftskanzlei, Ballhausplatz, 1010 Wien (Einlass in den Medienbereich von 9.45 bis 10.15 Uhr)

12.00 Uhr

PRESSEGESPRÄCH mit Bundespräsident Cassis und Bundespräsident Van der Bellen

Ort: Geheime Ratsstube, Hofburg, 1010 Wien (Einlass über die Botschafterstiege im Schweizerhof von 11.15 bis 11.45 Uhr)

14.00 Uhr

Eintreffen von Bundespräsident Cassis im Bundeskanzleramt und Begrüßung durch Bundeskanzler Nehammer

FOTO- und FILMTERMIN

anschl.

Arbeitsgespräch von Bundespräsident Cassis und Bundeskanzler Nahmmer

KAMERASCHWENK zu Beginn

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass in das Bundeskanzleramt ab 13.30 Uhr)

15.00 Uhr

Eintreffen von Bundespräsident Cassis im Palais Epstein, Begrüßung durch Nationalratspräsident Sobotka und gemeinsames Arbeitsgespräch

FOTO- und FILMTERMIN

Ort: Palais Epstein, Dr. Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien (Einlass in das Palais Epstein von 14.25 bis 14.55 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten.

Bilder zu den Terminen mit Bundespräsident Van der Bellen werden auf der Website www.bundespraesident.at veröffentlicht.

Bilder zu dem Termin mit Nationalratspräsident Sobotka werden auf der Website www.parlament.gv.at/SERV/FOTO/AKTUELL veröffentlicht.





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Jedes Medium ist eingeladen maximal eine Redakteurin bzw. einen Redakteur zu diesen Medienterminen vor Ort zu entsenden.

Pro TV-Medienunternehmen kann maximal ein Kamerateam teilnehmen.

Auch Fotografinnen und Fotografen können teilnehmen, allerdings werden diese im Anlassfall einzeln und für begrenzte Zeit eingelassen.

Der Zutritt zu den Medienterminen in der Präsidentschaftskanzlei und im Bundeskanzleramt ist ausschließlich unter Einhaltung der 2-G+-Regel (geimpft oder genesen, und negativer PCR-Test, 48h-Frist) möglich. Der Zutritt im Palais Epstein ist unter Einhaltung der 2-G-Regel (geimpft oder genesen) möglich. Bei allen Medienterminen ist zusätzlich das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend. Für die Teilnahme an den Medienterminen in der Präsidentschaftskanzlei ist eine Akkreditierung unter akkreditierungen@hofburg.at (Name, Medium, Funktion) bis Mittwoch, dem 12. Jänner, 12.00 Uhr notwendig. Bitte weisen Sie beim jeweiligen Eingang Ihre Zutrittsberechtigung (Dauerzutrittskarte Bundeskanzleramt bzw. Parlament, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion) sowie Ihren gültigen 2-G+-Nachweis vor.

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressedienst

Tel: +43 1 53 115 - 202724