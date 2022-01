„Report“ über Omikron-Regeln, Hofburg-Wahl, Klimabürgerrat und Wissenschaftsskepsis in Österreich

Am 11. Jänner um 21.05 Uhr in ORF 2; zu Gast im Studio ist Bildungsminister Martin Polaschek

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 11. Jänner 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Omikron-Regeln

Die Omikron-Welle baut sich in Österreich auf und die Regierung beschließt neue Spielregeln im Umgang mit der Corona-Pandemie. Kontaktverfolgung, Quarantäne und Tests werden aufgrund der erwarteten hohen Infektionszahlen angepasst bzw. minimiert, manche sprechen davon, das Virus „durchrauschen“ zu lassen. Sind die Erkenntnisse des zweijährigen Krisenmanagements jetzt unbrauchbar und wie will man die Bevölkerung mit der Strategie „Zurück an den Anfang“ mitnehmen bzw. schützen? Yilmaz Gülüm und Helga Lazar haben recherchiert.

Zu Gast im Studio ist Bildungsminister Martin Polaschek, ÖVP.

Van der Bellen – Wiederwahl oder Überraschung?

Noch hat sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen nicht erklärt – will er 2022 wieder zur Hofburg-Wahl antreten oder verzichtet er auf eine zweite Amtszeit? In den Parteien hat unterdessen eine Debatte um die richtige Strategie begonnen: Sollen sie Van der Bellen im Fall des Falles unterstützen oder über eigene Kandidatinnen und Kandidaten nachdenken? Ein Bericht von Alexander Sattmann und Martin Pusch.

Schwarmintelligenz

Wie kann Österreich bis 2040 klimaneutral werden? Eine Frage, die die Politik und Wissenschaft schon länger beschäftigt. In den nächsten Monaten soll nun auch die Bevölkerung Lösungsvorschläge erarbeiten. Für den ersten österreichweiten Klimabürgerrat wurden hundert Personen repräsentativ ausgewählt. Ein Vorbild für die Umsetzung ist Frankreich, wo ein Bürgerrat überraschend radikale Vorschläge erarbeitet hat. Vieles ging der französischen Politik aber zu weit und nicht einmal die Hälfte der Ideen wurde aufgegriffen. Was ist vom österreichischen Klimabürgerrat zu erwarten? Sophie-Kristin Hausberger hat recherchiert.

Wissenschaftsskepsis in Österreich

Die Österreicher/innen und die Wissenschaft – ein schwieriges Verhältnis, wie nun auch in der Pandemie immer offensichtlicher wird. Die aktuellen Zahlen des Eurobarometer zeigen, dass die österreichischen Befragten wenig Vertrauen in die Wissenschaft haben und bei Fragen wie Gen-Technologie gar auf dem letzten Platz der 27 EU-Staaten liegen. Was steckt hinter der Impf-Ablehnung und Gen-Angst im Land? Wie haben die emotionalen Debatten der Vergangenheit rund um Gentechnik oder Atomenergie den Diskurs geprägt? Was verbindet erklärte Impfgegner/innen aus unterschiedlichen Gruppen heute? Eine Analyse von Julia Ortner.

