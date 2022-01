Polaschek gratuliert Klimek zur Auszeichnung als „Wissenschafter des Jahres“

Polaschek gratuliert Klimek zum Preis des Klubs der Bildungs- und WissenschaftsjournalistInnnen und betont die Bedeutung seiner Arbeit für die Wissenschaftskommunikation in Österreich

Wien (OTS) - Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek gratuliert Peter Klimek zum diesjährigen Preis „Wissenschafter des Jahres“. „Klimek leistet mit seiner Komplexitätsforschung einen wertvollen Beitrag zur exzellenten österreichischen Forschungslandschaft. Durch die gelungene Vermittlung seiner Arbeit macht Klimek insbesondere im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Forschung sichtbar und begreifbar. Gerade in Zeiten, in denen Wissenschaftsskeptikerinnen und -skeptiker immer lauter werden, braucht es Wissenschafterinnen und Wissenschafter, die durch professionelle Kommunikation die Inhalte und Ergebnisse ihrer Forschung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Ich gratuliere Peter Klimek, der heute für die Vermittlung von evidenzbasiertem Wissen mit diesem prestigeträchtigen Preis ausgezeichnet wurde“, so Bundesminister Martin Polaschek.

