Konzert „Mit Schwung und Elan...“ im Bezirksmuseum 8

Anmeldungen für 12. Jänner per E-Mail: fkmwien@hdstep.at

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Kammermusik“ organisiert wieder einmal ein Konzert im Josefstädter Bezirksmuseum (8., Schmidgasse 18): Die festliche Veranstaltung geht am Mittwoch, 12. Jänner, im Saal des Museums über die Bühne und fängt um 19.00 Uhr an. Der Titel des liebevoll arrangierten Programmes lautet „Mit Schwung und Elan und viel Musik ins Neue Jahr“. Erfahrene Künstlerinnen und Künstler, darunter Renate Bohn (Klavier) und Walter Rossmanith (Klarinette), interpretieren an dem Abend bewegende Werke der Komponisten Händel, Gershwin und Schulhoff. Das Publikum hört Auszüge aus dem Oratorium „Der Messias“, vorgetragen vom Ensemble „Vienna International Music Apprenticeship (VIMA)“ unter der Leitung von Karen Murray-Vanecek (Violine). Der Eintritt ist frei. Spenden für das Museum werden gerne angenommen. Die Zuhörerschaft hat die aktuellen Corona-Vorschriften zu befolgen. Weiters bitten die Kammermusik-Freunde um Anmeldungen: Telefon 0680/211 35 45 bzw. E-Mail fkmwien@hdstep.at.

Nicht nur eine Dauer-Ausstellung zur Geschichte des 8. Bezirkes wird im Bezirksmuseum in der Schmidgasse 18 geboten: Fallweise gibt es Sonder-Ausstellungen zu wechselnden Themen, Führungen, Konzerte, Lesungen, Theater-Aufführungen und andere kulturelle Angebote. Die ehrenamtliche Museumsleiterin, Maria Ettl, sorgt für die Koordination aller Aktivitäten und hat ein offenes Ohr für Fragen dazu: Telefon 403 64 15. Die Museumsverantwortliche erteilt auch Auskünfte via E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Josefstadt:

www.bezirksmuseum.at

Kultur-Veranstaltungen im 8. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/



