Semesterfrage: WORAUF LEGEN WIR NOCH WERT?

Online-Diskussion mit Soziologen Armin Nassehi am Montag, 17. Jänner 2022, 18:00 Uhr

Wien (OTS) - Armin Nassehi, Soziologe an der Ludwig-Maximilian-Universität München, diskutiert mit Wissenschafter*innen und Expert*innen darüber, ob und wie sich Werte in unserer Gesellschaft – auch Pandemie bedingt – verändert haben. Die Online-Diskussion findet am Montag, 17. Jänner 2021, 18:00 Uhr, auf univie.ac.at statt.

"Einmal Alltag, bitte!" Wer wünscht sich nicht Normalität? Aber wollen wir nach der Krise wirklich zur "gewohnten" Routine zurück? Studien zeigen, dass die Pandemie uns dazu gebracht hat, unsere Werte neu zu priorisieren. Viele Menschen geben an, ihr Konsumverhalten geändert zu haben, sich eine Arbeitszeitverkürzung zu wünschen oder mehr auf das eigene Wohlbefinden zu achten. Der Soziologe Armin Nassehi, der ein Impulsreferat zum Einstieg ins Thema hält, meint, dass worauf wir Wert legen sehr stark von unterschiedlichen Perspektiven der jeweiligen Personengruppen abhängt: "Die Herausforderung besteht darin, dass sich solche Perspektiven in einer Gesellschaft durchaus widersprechen und sogar ausschließen können."



Mit Armin Nassehi diskutieren Elisabeth Holzleithner, Professorin für Rechtsphilosophie und Legal Gender Studies, Alexander Filipović, Professor für Medien- und Sozialethik (beide Uni Wien) sowie Katharina Gangl, Wirtschaftspsychologin am Institut für Höhere Studien. Die Moderation übernimmt Martin Kotynek, Chefredakteur von DerStandard.



Semesterfrage der Universität Wien



Jedes Semester stellt die Universität Wien eine Frage zu einem Thema, das die Gesellschaft bewegt. Lesen Sie zur Frage "Worauf legen wir noch Wert?" im uni:view Magazin die aktuellen Beiträge der Wissenschafter*innen der Universität oder auf unseren Social Media-Channels unter #semesterfrage. Die Semesterfrage wird in Kooperation mit der Tageszeitung "Der Standard" durchgeführt.



WORAUF LEGEN WIR NOCH WERT?

Montag, 17. Jänner 2022, 18:00-19:15 Uhr



• LIVESTREAM: https://youtu.be/7xzelvoteUo

• Diskutieren Sie während der Veranstaltung auf unserem Live Ticker mit!



Teilen Sie Ihre Fragen und Anregungen zur Semesterfrage schon vorab mit dem Hashtag #semesterfrage auf unseren sozialen Medien.



https://www.facebook.com/events/2084991134986532

https://www.linkedin.com/events/6879363179244224512



facebook.com/univienna

instagram.com/univienna

twitter.com/univienna

linkedin.com/school/univienna

Rückfragen & Kontakt:

Pressebüro der Universität Wien,

Forschung und Lehre

Mag. Alexandra Frey

M +43-664-60277-175 31

alexandra.frey @ univie.ac.at