DIE.NACHT: „Gags, Gags, Gags – Highlights aus Willkommen Österreich“ am 11. Jänner in ORF 1

Außerdem: Wiedersehen mit „Pratersterne“ und „Undercover“

Wien (OTS) - „DIE.NACHT“ startet am Dienstag, dem 11. Jänner 2022, in ORF 1 ab 22.15 Uhr mit zahlreichen „Gags, Gags, Gags“ beim Blick auf die „Highlights aus Willkommen Österreich“, einem Wiedersehen mit Kulis, Ratcliffe, Egersdörfer und Wiener Blond bei „Pratersterne“ sowie Kultigem, wenn Angelika Niedetzky und Robert Palfrader „Undercover“ unterwegs sind und auf unwissende Österreicherinnen und Österreicher treffen.

Zu Beginn, um 22.15 Uhr, blicken Stermann und Grissemann in „Gags, Gags, Gags – Highlights aus Willkommen Österreich“ auf den vergangenen Herbst zurück – auf die berührenden Momente der vierten Pandemiewelle, den kreativen Zusammenhalt in der „Willkommen Österreich“-Sitcom-Familie „Die Ungeimpften“ und vieles mehr. Dazu gibt es die erinnerungswürdigsten Momente mit den „Willkommen Österreich“-Gästen – von Josef Hader, Lou Lorenz Dittlbacher, Erni Mangold, DJ Ötzi, Adele Neuhauser, Aksel Lund Svindal, den Alexandri Drillingen, Omar Sarsam und anderen.

Die „Pratersterne“ erleuchten um 23.15 Uhr „DIE.NACHT“: Beim Dacapo begrüßt Hosea Ratschiller im Szenelokal „Fluc“ am Wiener Praterstern wieder alles, was Rang und Namen in der Kabarettszene hat oder bald kriegen wird! Die bewährte Mischung aus Newcomern und bewährten Kleinkunst-Stars bilden diesmal Gernot Kulis, Erika Ratcliffe, Matthias Egersdörfer und Wiener Blond.

Um 23.55 Uhr gibt es den Prank-Kult „Undercover“ zum Wiedersehen: In einer Zeit, als Prank noch Fake hieß, entstanden diese Fake-Dokus mit Robert Palfrader und Angelika Niedetzky, die gemeinsam skurrile Paare spielen und auf unwissende Österreicherinnen und Österreicher treffen. Diesmal sind sie als „Die Bergbauern“ unterwegs.

