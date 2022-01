Ein Verkehrstoter seit Jahresbeginn

Ein Verkehrstoter zwischen 1. und 9. Jänner 2022

Wien (OTS) - Seit Jahresbeginn kam ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Zu dem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Sonntag, den 2. Jänner 2022, im Bezirk Imst, Tirol, gekommen. Ein 32-Jähriger ging mit seiner Freundin neben einer Landesstraße L, um zu einer nahegelegenen Gondelbahn zu gelangen. Eine 35-jährige deutsche Pkw-Lenkerin kam in diesem Bereich, vermutlich aus Unachtsamkeit, von ihrer Fahrspur nach links ab und erfasste den Fußgänger. Der Pkw prallte nach dem Zusammenstoß noch gegen zwei geparkte Pkw und eine weitere Fußgängerin, die sich schwere Verletzungen zuzog. Der 32-jährige Deutsche wurde auf die Fahrbahn geschleudert und dürfte auf der Stelle tot gewesen sein. Seine Begleiterin sowie die Unfalllenkerin blieben durch den Unfall unverletzt. Am letzten Wochenende, zum Ende der Weihnachtsferien, verunglückte kein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Der Verkehrstote musste auf einer Landesstraße L in Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursache war in diesem Fall eine Unachtsamkeit/Ablenkung. Der getötete Fußgänger war deutscher Staatsangehöriger.

Vom 1. bis 9. Jänner 2022 gab es im österreichischen Straßennetz einen Verkehrstoten (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es acht und 2020 waren es drei.

